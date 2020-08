Il Bilancio di previsione del Comune di Avellino arriva all'attenzione dei consiglieri. Parte ufficialmente l'esame del documento contabile che arriverà in aula il a metà settembre e dovrà consentire all'amministrazione Festa di passare dagli annunci agli impegni di spesa.

Cantieri, investimenti, alienazioni patrimoniali: tutto ciò che è stato previsto dall'esecutivo anche in termini di investimenti potrà trovare attuazione solo dopo che il previsionale sarà stato approvato in Consiglio comunale.

Ma non sfugge che il fondamentale appuntamento amministrativo si incrocerà con l'agguerritissima contesa per le elezioni regionali. E la ricomposizione del quadro politico in atto in Irpinia non risparmierà l'attuale assetto dei gruppi presenti nell'assise cittadina. «Al primo Consiglio comunale annuncia il consigliere di maggioranza, Carmine Di Sapio formalizzerò la mia uscita da Ora Avellino e l'adesione al gruppo misto». Come anticipato da «Il Mattino», infatti, Di Sapio ha deciso di lasciare la compagine ispirata da Livio Petitto in ragione del percorso avviato con Italia Viva. Non a caso, ha già fatto sapere, alla luce del sole, che alle regionali sosterrà il consigliere regionale uscente, Enzo Alaia.

Ora Di Sapio spiega le ragioni di una scelta che segnerà anche formalmente l'allontanamento da Livio Petitto, che nel frattempo alle regionali si è candidato con Davvero dopo essere stato estromesso dal Pd. «La mia uscita dal gruppo dice non rappresenta una presa di distanza anche dalla maggioranza, anzi. Il sindaco Festa ha la mia fiducia incondizionata e con lui intendo portare avanti il mio impegno politico, principalmente per l'apertura del Centro per l'autismo. Si tratta, invece, di una scelta politica che nasce dal percorso avviato con convinzione insieme a Italia Viva».



Anche Petitto, però, è un azionista importante della maggioranza di Palazzo di Città. Ma per Di Sapio non cambia nulla: «Devo dar conto del mio operato nell'amministrazione esclusivamente ai miei elettori. Auguro a Livio tutte le migliori fortune del mondo, anche se non condivido la scelta della candidatura con Davvero, perché ritengo che sia preferibile fare politica nei partiti e non candidarsi a prescindere dal contesto in cui ci si muove».

Quanto al Bilancio, però, Di Sapio annuncia voto favorevole. Ad ottobre, destò curiosità la circostanza che proprio l'ormai ex consigliere di «Ora», insieme all'altra esponente del gruppo, Francesca De Vito, si assentarono dal voto sul Bilancio Consolidato. Ma il diretto interessato assicura: «Voterò favorevolmente, perché il previsionale è stato discusso e condiviso ampiamente e al suo interno ci sono le nostre proposte approvate dal sindaco».

La possibilità che nelle prossime settimane l'attuale composizione dei gruppi consiliari possa modificarsi, dunque, c'è tutta. Considerata pure l'ormai inevitabile fuoriuscita del consigliere di opposizione, adesso vicino alla maggioranza, Carmine Montanile, da «Laboratorio Avellino». Sulla tenuta della maggioranza stessa non ci dovrebbero essere ripercussioni. Restano comunque i diversi distinguo nella compagine del sindaco, dal voto di Alessandra Iannuzzi per Francesco Todisco alla posizione di Ugo Maggio. Il fedelissimo di Festa, presidente del Consiglio comunale si è candidato col centrodestra, ha formalizzato in extremis un disimpegno dalla campagna elettorale ma va verso il rientro in squadra. Sullo sfondo, anche se Festa respinge questa ipotesi con forza, c'è la necessità di riassettare pure la giunta. Caselle fondamentali come quelle ai Fondi Europei, alla Cultura e alle Politiche sociali restano nelle mani del primo cittadino. L'uscita di scena di Germana di Falco, delegata alle Politiche comunitarie, ha sfoltito anche numericamente l'esecutivo. E con ogni probabilità, dopo l'election day del 21 settembre, ci sarà una diversa geografia politica della quale Festa dovrà tenere conto. Rimpasto o riassetto, la giunta va messa a punto.

