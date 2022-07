Comune, scatta il nuovo piano di assunzioni: in organico mancano ancora otto dipendenti

Assunzioni al Comune. L'adeguamento della pianta organica, dopo i primi inserimenti del 2021, proseguirà anche nei prossimi due anni. L'esecutivo guidato dal sindaco Vincenzo Biancardi ha messo in atto nuovi indirizzi politici in ottemperanza a quanto previsto dal piano del fabbisogno del personale. L'entrata in servizio di nuove unità, infatti, si prefigurerebbe di vitale importanza per permettere all'ente di superare con successo le diverse lacune registratisi negli ultimi anni in seguito ad una serie di collocamenti a riposo e di decessi. Allo stato attuale, per rispondere alle esigenze previste dalle normative, al comune di Avella mancherebbero otto unità per raggiungere la soglia delle trentaquattro figure lavorative che andrebbero a coprire tutti i settori. Nei prossimi diciotto mesi potrebbe essere raggiunto l'obiettivo. In seguito al via libera dell'ultimo bilancio preventivo in consiglio comunale, le procedure per i primi sette inserimenti sono entrate già nel vivo.

L'ente, infatti, ha già messo a punto una sorta di road map per rispondere in maniera efficiente alle esigenze della popolazione, sulla scorta anche dal via libera pervenuto dalle autorità di controllo per gli oneri finanziari da sostenere (che si aggirerebbero, in totale, intorno al milione di euro annui). Entro dicembre è prevista l'assunzione delle prime quattro unità. Un agente di polizia locale entrerà in servizio mediante lo scorrimento di graduatoria vigente presso lo stesso comune di Avella da circa un anno, quando l'ente ha già completato le procedure per altre due unità. Prevista, inoltre, la trasformazione del rapporto di lavoro da parte time a tempo pieno per un operatore amministrativo.

gi.gu.