Mini assegni per Ferragosto dalle comunità montane dell'Alta Irpinia e della Valle dell'Ufita ai dipendenti da mesi senza stipendio. Le comunità montane Valle Ufita e Alta Irpinia accolgono la sollecitazione delle organizzazioni sindacali e assicurano un'ulteriore anticipazione ai lavoratori idraulico forestali in vista del Ferragosto. L'ente dell'Alta Irpinia, guidato da Marcello Arminio, ha deliberato un'anticipazione di 700 euro per tutti gli operai idraulico forestali che non ricevono le spettanze dallo scorso mese di maggio. I vertici della comunità montana della Valle dell'Ufita, invece, hanno disposto un'anticipazione di mille euro per tutti i poco più di duecento operai. Evidenziano le organizzazioni di categoria: «I circa venti addetti assunti a tempo indeterminato non ricevono retribuzione dallo scorso mese di gennaio, mentre i colleghi assunti a tempo determinato vantano tutte le giornate lavorate finora nell'anno in corso». I sindacati di settore avevano evidenziato «l'esito positivo dei controlli della Regione Campania sulla realizzazione e rendicontazione dei progetti 2022 delle comunità montane alta Irpinia e valle Ufita: i due enti riceveranno ingenti risorse con le quali potranno corrispondere le retribuzioni arretrate». In vista del Ferragosto, i segretari di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil avevano lanciato un appello ai presidenti Marcello Arminio e Raffaele Fabiano. «Auspichiamo che i vertici dei due enti montani vogliano verificare la condizione di procedere all'anticipazione di una mensilità».

I provvedimenti disposti dalle Giunte guidate da Arminio e Fabiano sono stati accolti con soddisfazione dai rappresentanti provinciali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. Le risorse stanziate dovrebbero rappresentare l'ultima anticipazione erogata dai due enti per l'anno in corso. Come comunicato dalle stesse organizzazioni di categoria, la comunità montana della Valle Ufita deve ricevere 3milioni di euro come secondo Sal (stato di avanzamento lavori) del 2022 e 900mila euro come saldo per gli anni 2019 e 2020. Queste ultime risorse, già decretate dalla Giunta regionale della Campania, potrebbero essere erogate già entro il mese di agosto e consentirebbero il pagamento di alcune mensilità arretrate. Nel caso dell'ente montano dell'Alta Irpinia, invece, l'ente di palazzo Santa Lucia ha disposto il finanziamento di centomila euro come saldo dei progetti di forestazione presentati nel corso del 2019 e 2milioni e mezzo di euro come secondo Sal (stato di avanzamento dei lavori) per i progetti del 2022. Le organizzazioni sindacali auspicano che le risorse possano essere erogate in tempi relativamente brevi e consentire, a tutti gli enti delegati impegnati nella forestazione in provincia di Avellino, di concludere l'anno senza ulteriori patemi, riuscendo a garantire i pagamenti degli addetti con una certa puntualità.

Un auspicio che i segretari di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil riservano anche per il futuro: sono i lavoratori a pagare il prezzo dei ritardi nell'attribuzione dei fondi per i progetti sulla forestazione da parte della Regione Campania.

Una situazione che accomuna sia gli operai a tempo indeterminato che i colleghi precari. Questi ultimi attendono, inoltre, l'avvio di un percorso di stabilizzazione che continua ad essere rinviato, motivo per il quale il sindacato ha indetto, in maniera unitaria, uno stato di agitazione con conseguente sciopero regionale.