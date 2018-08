Venerdì 31 Agosto 2018, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2018 17:23

Incidente mortale ad Atripalda nel primo pomeriggio. Un anziano di 89 anni è finito con la sua auto contro un palo della pubblica illuminazione. Con la sua Fiat Panda stava percorrendo via Pietramara quando ha perso il controllo del veicolo per cause che sono in corso di accertamento. L'impatto è stato violento. L'89enne è deceduto sul colpo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.