Avellino, ubriaco dorme nudo nel parco Kennedy

Mercoledì 24 Aprile 2019, 21:31 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 21:44

Con i pantaloni abbassati nel parco Kennedy, al centro di Avellino, e in pieno pomeriggio. Un uomo, in evidente stato di ubriachezza, è stato notato da decine di passanti e di viaggiatori nudo in attesa dei bus nel terminal che è poco distante. Nei giardini pubblici tra i palazzi di questa parte della città regnano ormai abbandono e degrado. Non è la prima volta che gente ubriaca si lascia andare sulle panchine e tra le aiuole del parco, costringendo residenti e passanti a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi.