Ha speso 2.500 euro di prodotti alimentari in un negozio di gastronomia del Mandamento Baianese. Il salatissimo conto è stato pagato con un assegno. Quando il commerciante lo ha versato in banca è stato scoperto che quel titolo era privo di copertura perché denunciato come smarrito. Da qui la richiesta di aiuto ai carabinieri. I militari sono riusciti a risalire ai responsabili. Si tratta di un 30enne di Mugnano del Cardinale, che aveva effettuato gli acquisti, e di un 40enne di Avella che aveva denunciato lo smarrimento dell’assegno dopo averlo ceduto. Sono stati entrambi deferiti alla Procura della Repubblica di Avellino. © RIPRODUZIONE RISERVATA