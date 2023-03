Al Conservatorio Cimarosa, il concerto di Giacomo Susani

Torna l’appuntamento con Chitarre al Cimarosa, la rassegna internazionale organizzata dal

Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino.



La manifestazione, coordinata da Lucio Matarazzo, vedrà venerdì 31 marzo (alle 20 nell'aula

Magna Mario Cesa, l'ingresso è gratuito) la partecipazione di Giacomo Susani. Giovanissimo

musicista e compositore, figlio d’arte, nato a Padova, londinese di adozione, Susani ha iniziato a

suonare la chitarra all’età di 7 anni. Per lui è stato un continuo crescendo che lo ha portato a

vincere numerosi premi e riconoscimenti di livello internazionale, tra i quali spiccano il Respighi

Prize di New York in composizione (2022) e il Primo Premio al London International Guitar

Competition (2016).



Ha inciso due album da solista e scritto brani per alcuni degli artisti più importanti della scena

internazionale: tra gli altri, i vincitori di Grammy Awards David Russell e Jason Vieaux e Creu de

Sant Jordi Stefano Grondona. Definito un «chitarrista dai mille colori», l’anno scorso gli è stata

assegnata la Chitarra d’Oro come rivelazione dell’anno dal Convegno Internazionale di Chitarra di

Milano.

Ad Avellino, Susani eseguirà la Toccata per spinettina sola over liuto di Frescobaldi, la Sonata op.15 di Sor e la Sonatina di Ponce, per poi suonare tre suoi brani: Frammenti, The Blue Madeleine e Fantasia in forma lirica, un omaggio a Pasolini. Ad aprire il concerto di Susani sarà Agostino Improda, che interpreterà Bach, il Preludio in do minore, composto da Agustín Pio Barrios e Rossiniana n. 5 op. 123 di Mauro Giuliani.