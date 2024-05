«Gli ho fatto un pacco… non si trattava delle domande del concorso per vigili urbani di Avellino». Questa la versione – smentita dalle evenienze investigative – resa dall’ex sindaco Gianluca Festa, durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Giulio Argenio, rispondendo alle domande dei pubblici ministeri Vincenzo Russo e Vincenzo Toscano, titolari dell’inchiesta Dolce Vita, in presenza dei suoi legali Luigi Petrillo e Concetta Mari.

Argomentazioni difensive sconfessate dalle acquisizioni documentali effettuate dai militari dell’Arma e dalla polizia giudiziaria in forza alla procura di Avellino, guidata da Domenico Airoma.

Gli inquirenti hanno dimostrato la corrispondenza tra il materiale ricevuto e fotografato dall’indagato Davide Mazza (candidato al concorso per vigili urbani indetto dal comune di Avellino) il 13 dicembre 2023 e quello relativo alle prove espletate il giorno successivo a Palazzo di Città. Ad incastrare l’ex sindaco alcune foto dei documenti ricevuti per superare il concorso, scattate da Davide Mazza ed inviate alla sua fidanzata e a un tal Francesco, che avrebbe dovuto aiutarlo nella preparazione per il concorso pubblico. Infine gli inquirenti hanno accertato che l’ex sindaco alle 12.30 del 13 dicembre 2023 era già in possesso delle domande per consegnarle ad Antonio Mazza, il papà del candidato al concorso, anch’egli indagato. Materiale che con ogni probabilità – ad avviso degli inquirenti – Festa ha ricevuto dalla Smiraglia. Infine, superata l’ammissione alla prova orale, l’ex sindaco il 28 dicembre 2023 incontra di nuovo Antonio Mazza. In quell’occasione l’ex primo cittadino gli comunica solo che lo avrebbe contattato due-tre giorni prima della prova orale per fornirgli le domande. Circostanza accertata dagli inquirenti grazie alle intercettazioni effettuate nella sua stanza l’8 gennaio 2024.

Chiari sono i riferimenti alla preparazione di 36 buste per 35 candidati, contenenti le domande preparate in parte dall’ex dirigente Filomena Smiraglia e in parte dal vicecomandante dei vigili urbani Domenico Sullo, poi raggruppate in un unico file, salvato su una pennetta. Contenuto prontamente mostrato all’ex sindaco Festa. A distanza di poche ore da quell’incontro Davide Mazza contatta il preparatore affermando di avere «tutto il materiale». Anche in questo caso tra il materiale fotografato da Davide Mazza con il suo cellulare e i documenti consegnati dalla Smiraglia agli inquirenti durante il blitz effettuato a Piazza del Popolo, durante la prova orale, vi è corrispondenza. Inoltre gli inquirenti il 7 febbraio 2024 captano un’altra conversazione particolarmente significativa tra Festa e Smiraglia (indagata e sottoposta alla misura interdittiva dai pubblici uffici per un anno), ormai consapevoli delle indagini in corso sulle prove concorsuali. I due commentano l’atteggiamento degli inquirenti, il contenuto degli atti trasmessi dal suo avvocato e iniziano a formulare una serie di ipotesi – secondo i pm per tentare di depistare le indagini – su come e quando le domande siano state trafugate da terze persone. «Mentre eri in bagno… qua sta la tua innocenza» conclude Festa. Ad avviso del collegio del tribunale del Riesame «si tratta di un espediente difensivo totalmente smentito dagli accertamenti precedenti e quindi in alcun modo valutabile come elemento “a favore”».

Dunque per i giudici «l’unica misura adeguata al fine di scongiurare l’inquinamento probatorio è quella autocustodiale necessariamente corredata dal divieto di comunicare con estranei». Intanto lunedì scadono i dieci giorni a disposizione dei legali per impugnare l’ordinanza davanti alla Corte di Cassazione con la quale sono stati confermati gli arresti domiciliari per l’ex sindaco Festa. Misura eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Avellino il 18 aprile scorso.