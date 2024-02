Avrebbero rivelato la rosa di domande che gli avrebbero posto nel corso della prova orale, per consentirgli di superarla. E' quanto emerge dalle contestazioni mosse nei confronti dei tre indagati nell'ambito dell'inchiesta sul concorso per vigili urbani indetto dal comune di Avellino svoltosi tra dicembre e gennaio scorsi. «In qualità di componenti della commissione d'esame, in veste di pubblico ufficiale, nell'ambito della prova orale rivelavano la rosa di domande selezionate portandole a conoscenza del candidato Davide Mazza». Questo il capo d'imputazione con il quale non solo stati motivati gli accertamenti irripetibili sul cellulare del 26enne, candidato al concorso per vigili urbani ed indagato, ma che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati anche di Filomena Smiraglia presidente della commissione e Domenico Sullo vice comandante dei vigili urbani di Avellino.

I tre indagati sono accusati di concorso in abuso in atto d'ufficio, falso e rivelazione del segreto d'ufficio. I due nuovi indagati hanno ricevuto l'avviso per l'accertamento tecnico irripetibile al fine di consentirgli di nominare un consulente che potrà prendere parte alle perizie sul telefono cellulare sequestrato all'indagato, dopo il conferimento dell'incarico al perito che si svolgerà lunedì mattina presso il tribunale di Avellino. Il pubblico ministero nel nuovo provvedimento probatorio ha, infatti, precisato che il sequestro si è reso necessario per poter analizzare il dispositivo di Davide Mazza, difeso dall'avvocato Gaetano Aufiero. Di fatto il cellulare oggetto di indagini non è mai tornato nella disponibilità dell'indagato dopo che lo scorso primo febbraio il Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino (presieduto dal giudice Lucio Galeota) aveva annullato il sequestro del telefonino del candidato ad un posto di vigile urbano presente alle prove orali del concorso che si stava svolgendo nella sala consiliare del Comune di Avellino e dove l'undici gennaio scorso avevano fatto accesso i militari del Nucleo Pef delle Fiamme Gialle di Avellino su delega della Procura. E proprio per tale motivo l'avvocato Gaetano Aufiero che assiste il giovane candidato ha provveduto a presentare un esposto in Procura, in quanto a suo avviso la mancata riconsegna del cellulare all'esito della revoca del sequestro, integrerebbe una dolosa inosservanza di un provvedimento del giudice. Inoltre l'avvocato Aufiero ha impugnato anche il secondo decreto di sequestro e attende che venga fissato il riesame. Il giovane indagato, Davide Mazza, aveva già superato la prova scritta con un punteggio di 25.5 e doveva solo effettuare la prova orale, ma finì nel registro degli indagati con le accuse di abuso in atto d'ufficio, falso e rivelazione del segreto d'ufficio dopo il blitz della guardia di finanza. Il giovane stando a quanto sostenuto dagli inquirenti - avrebbe commesso una leggerezza in quanto avrebbe riferito ad alcuni suoi amici e conoscenti di aver ottenuto in anticipo le domande che la commissione gli avrebbe posto durante la prova orale.

Le sue confessioni finirono in un esposto anonimo e inviato al comando provinciale della guardia di finanza, guidato dal colonnello Salvatore Minale.

Il giovane, prima ancora di sostenere la prova orale venne bloccato ed identificato dagli agenti delle fiamme gialle che fecero irruzione nel palazzo di città. Subito dopo il 26enne venne sottoposto alla perquisizione anche domiciliare e il suo cellulare fu sequestrato alla ricerca delle domande oggetto d'esame. Ora i due nuovi indagati potranno decidere di sottoporsi ad interrogatorio per fornire la loro versione dei fatti e dimostrare la correttezza delle loro condotte.