Il Comune di Avellino ha scelto il centro fieristico di Ariano. Si terranno nella struttura di proprietà della Comunità montana Ufita le prove scritte relative alle procedure concorsuali bandite da Piazza del Popolo.

Dopo un sopralluogo svolto ieri mattina dal sindaco Gianluca Festa, l'amministrazione ha fatto sapere di aver deciso la location. Si tratta dello stesso polo nel quale anche l'Asl terrà le sue prove concorsuali.

«Una scelta di opportunità logistica - dice la vicesindaco con delega al Personale, Laura Nargi - Considerata la mole di partecipanti». Si tratta, infatti, di un vero e proprio esercito. Oltre 3.000, per 35 posti di lavoro. Scatta tutto venerdì 9 dicembre, con i test a domanda multipla, per i 1508 idonei al ruolo di istruttore amministrativo C1. Partecipanti divisi in due tranche, un gruppo di mattina e uno di pomeriggio. Per questo ruolo, per il quale non serve la laurea, risultano aperte solo 4 posizioni. Ma vi si sono candidati, di fatto, la metà dei partecipanti. Quasi tutti gli altri, circa 1700 idonei, per altri 31 posti di lavoro, si cimenteranno nelle prove scritte sempre venerdì. I posti banditi dall'ente riguardano altri 4 amministrativi, ma D1, e dunque con il requisito della laurea. Ci saranno anche un funzionario tecnico esperto in beni culturali locali, e 5 funzionari tecnici in categoria D1. Sabato 10, ma ad Avellino, toccherà solo alle prove per 13 operai specializzati, che l'amministrazione ha emanato allo scopo di ricostruire di fatto il vecchio settore manutenzione, e per i quali si sono presentati quasi 400 persone.

Nei giorni scorsi, gli uffici hanno provveduto a comunicare l'avvenuta integrazione degli ammessi, con 19 ulteriori nominativi, la maggior parte dei quali ripescati per aver dimostrato l'ottenimento di titoli equipollenti a quelli richiesti.

Ora il Comune serra le fila e procede spedito verso l'espletamento delle procedure. Entro fine anno, l'amministrazione Festa vuole chiudere il cerchio e far sottoscrivere i contratti di lavoro ai vincitori di concorso. Restano poco più di 20 giorni e non c'è un attimo da perdere. I risultati delle prove scritte saranno immediatamente consegnati dai sistemi telematici adottati per le procedure. Poi si procederà alla seconda prova, con colloqui e valutazione dei titoli. Vi accederà solo chi conseguirà un minimo di 21 punti allo scritto. Se il Comune riuscirà nell'obiettivo - ormai è alla portata - potrà finalmente rimpinguare la sua esausta macchina amministrativa. L'ente ha bisogno come il pane di nuovi dipendenti, in tutti i settori. Dal personale che dovrà servire per rimettere in piedi per evitare di dover appaltare all'esterno finanche la sostituzione di una lampadina, fino agli impiegati e ai funzionari esperti di marketing o comunicazione.

Ma le assunzioni in via di definizione con le procedure concorsuali in corso non sono le uniche che si possono centrare entro la fine dell'anno. Nel piano del fabbisogno, resta pianificata l'indizione di altre 14 figure con le risorse nazionali del Pnrr. Assunzioni valide per 3 anni, che dovrebbero portare in Comune, segnatamente, 1 architetto, 3 ingegneri, 3 esperti in piani finanziari e gestione della contabilità, un esperto in comunicazione e marketing, 1 in gare e appalti, 1 geologo e 4 esperti in comunicazione e marketing al 50 per cento. Per le assunzioni pianificate entro la fine del 2022, e al netto di quelle che potrebbe realizzare a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Comune ha stanziato in bilancio i fondi necessari al pagamento degli stipendi e di tutto il resto. Si tratta di 1,326 milioni di euro, comprensivi di contributi.