I carabinieri della stazione di Avella hanno tratto in arresto un 60enne del posto, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, per il reato di sequestro di persona. Successivamente alle formalità di rito, l'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari per l'espiazione della pena residua. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità