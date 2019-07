Venerdì 12 Luglio 2019, 22:51

Pusher sorpreso con la droga in casa e in auto a San Sossio Baronia finisce in manette. Lo hanno preso i carabinieri. Per convincere i militari che si sono presentati a casa sua, il 43enne ha consegnato 3 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Ma gli uomini dell’Arma non sono cascati nella sua trappola. Hanno deciso di approfondire i controlli anche nell'auto oltre all'abitazione. Nella vettura I carabinieri hanno trovato tre panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 250 grammi. Per il 43enne è scattato l'arresto.