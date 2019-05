CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 26 Maggio 2019, 12:00

Il Comune di Avellino non sembra intenzionato a fare dietrofront. Lo scontro istituzionale con la Provincia, innescato dall'ordinanza con cui il settore Urbanistica intima all'ente di Palazzo Caracciolo di vietare l'utilizzo del conservatorio «Cimarosa», perché privo della certificazione antincendio, sembra destinato ad andare avanti. E potrebbe anche inasprirsi.Ieri mattina, al termine di una lunga riunione con il settore urbanistica, e i sub commissari Silvana D'Agostino e Francesco Ricciardi, il commissario di Piazza del Popolo, Giuseppe Priolo, ha risposto per iscritto alle comunicazioni che, nella giornata di venerdì, gli erano pervenute sia dalla Provincia che dalla Prefettura. Priolo ha passato al setaccio tutti i termini della questione. Il contenuto delle carte, al momento, è top secret. Quello che sarebbe emerso, al termine di una lunghissima analisi del provvedimento firmato dal dirigente ad interim dell'Urbanistica, Gianluigi Marotta, dal responsabile unico del procedimento, Flavio Nazzaro, e dalla funzionaria, Lia Baldanza, è che il Comune non ha ancora revocato l'ordinanza in autotutela, così come chiesto formalmente dalla Provincia. E non sarebbe intenzionato a farlo. Salvo nuovi colpi di scena nel corso della prossima settimana. Ciò vorrebbe dire che la paventata illegittimità dell'atto, ipotizzata nella comunicazione in cui Palazzo Caracciolo contesta l'ordinanza «per ragioni sia tecniche che giuridiche», non sarebbe stata riscontrata anche da Priolo. Questo perché, essenzialmente, l'ordinanza dirigenziale prende le mosse dalle comunicazioni giunte non solo al Comune, ma anche alla stessa Provincia ed alla Prefettura, dai vigili del fuoco. Più volte intervenuti al «Cimarosa» negli ultimi tempi, in particolare nell'intervento dello scorso 10 aprile, avevano appurato l'assenza della «Scia» antincendio. Così avevano comunicato ai tre enti in questione, il 2 maggio, l'esito della verifica. E avevano anche invitato Comune, Provincia e Prefettura ad «attivarsi, nei tempi tecnici strettamente necessari, per regolarizzare la condizione autorizzativa dell'attività». Il Comune l'ha fatto, anche se con tempi e modi che hanno innescato una bufera.