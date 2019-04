CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Aprile 2019, 08:39

Oltre 100 firme inviate al prefetto di Avellino per chiedere un suo intervento presso la dirigenza del Conservatorio Cimarosa ed evitare a tanti studenti di perdere l'anno accademico in corso. È la petizione sottoscritta da oltre 100 allievi iscritti al Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguaggi Musicali. La stessa nota, che lamenta condizioni di impossibilità nel seguire i corsi, è stata già protocollata lo scorso 11 aprile presso gli uffici dell'istituzione musicale di via Circumvallazione ma senza esito. Destinatari della missiva il direttore del Conservatorio, Carmelo Columbro, il presidente del cda, Luca Cipriano, il Consiglio Accademico e il Ministero della Pubblica Istruzione.