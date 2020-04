Per festeggiare la sua guarigione e riportarlo a casa sono andati a prenderlo alla Città Ospedaliera il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, e Laura Giardino, assessore alle Politiche Sociali. Ha lasciato così l’Azienda Moscati un 55enne consigliere comunale di Forino, ricoverato nell’Unità Operativa di Medina Interna perché affetto da Covid-19 dal 23 marzo scorso. Per Forino si tratta del secondo cittadino guarito dal Coronavirus. Nei giorni scorsi ha sconfitto il virus un medico del posto in servizio all'istituto Pascale di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA