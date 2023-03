Franco Locatelli ad Avellino per il Simposio sulle terapie innovative

Ricercatori italiani di fama internazionale ad Avellino per confrontarsi sulle terapie innovative in Ematologia. Il lavoro avviato nel centro di sperimentazioni cliniche in oncoematologia dell’Azienda ospedaliera Moscati fa arrivare nel capoluogo irpino studiosi del settore come Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità ed esperto di patologie ematologiche pediatriche, Fabio Ciceri, direttore delle Unità di Ematologia e Trapianto di Midollo osseo e Oncoematologia dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e presidente del Gruppo italiano di Trapianto Midollo osseo (Gitmo), Lucio Luzzatto, professore onorario dell'Università di Firenze, con alle spalle una carriera ai vertici dell’ematologia degli ospedali e delle Università di New York, Londra, Genova, Napoli, e Andrea Bacigalupo, docente di Ematologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Relatori di riconosciuta fama, che, insieme a tanti altri, parteciperanno al primo Simposio sulle terapie innovative in Ematologia, organizzato da Antonio Maria Risitano, direttore dell’Unità operativa di Ematologia e Trapianto e responsabile del centro di sperimentazioni dell’Azienda Moscati.

L’evento prenderà è in programma giovedì 30 marzo, alle 13, presso l’Hotel de la Ville di Avellino, per poi proseguire per l’intera giornata di venerdì 31 (dalle 8,30 alle 18).