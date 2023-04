Consulta dei disabili, salta il tavolo in Comune

Rimodulazione del regolamento Consulta comunale per la disabilità, salta il tavolo. L'altro giorno, infatti, l'incontro convocato a Piazza del Popolo si è risolto con un nulla di fatto. «Il Comune - fanno sapere i componeti della Consulta - non aveva l’elenco delle associazioni aggiornato quindi non tutti erano stati invitati, urge quindi un riaggiornamento delle associazioni».

A conclusione dell’incontro i presenti «si sono ripromessi, proprio per l’assenza di altre realtà associative a cui non è giunta convocazione, di rivedersi e proseguire nella rimodulazione dell’organismo, il Movimento italiano disabili (Mid) alla luce dei fatti non volendo togliere spazio a nessuno né occupare altri ruoli seguirà con massima attenzione la ripresa dell’organismo con funzioni propositive e consultive».