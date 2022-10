Consumatori, le associazioni sono sold out: «Tante richieste, speculazioni dietro l'angolo»

Proroga del mercato tutelato e tariffa unica per tutti gli utenti. Queste le richieste che le associazioni dei consumatori avanzano al Governo per porre un freno agli effetti delle bollette pazze di luce e gas. Aumenti che, questa la denuncia delle organizzazioni a difesa dei cittadini, rischiano di mandare sul lastrico definitivamente chi già faticava ad arrivare a fine mese ma anche il ceto medio. «L'unica soluzione che individuiamo è la proroga del mercato tutelato che rappresenta un punto di partenza per tutti, anche per noi associazioni, per tenere sotto controllo le tariffe. In linea generale però bisogna introdurre una tariffa unica nazionale per tutti gli utenti a prescindere da quale sia la società che vende loro il gas e l'energia elettrica. Una tariffa comprensiva dei costi della materia prima e del suo trasporto, ma anche degli utili delle società. Una misura che va adottata nell'immediato e mantenuta per tutta la durata dell'attuale congiuntura internazionale che ricade sulle spalle dei cittadini. Solo così si possono tutelare i cittadini e permettere a tutti di pagare il giusto», è la proposta di Gianluca De Cunzo, presidente dell'Adoc Avellino.

Ad aggravare gli aumenti di energia elettrica e gas, questa l'analisi di De Cunzo, spesso c'è la scarsa trasparenza delle condizioni contrattuali che porta l'utente addirittura a pagare tariffe superiori a quelle massime previste dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. «C'è il libero mercato ma le società distributrici invece di farsi concorrenza offrendo prezzi più convenienti rispetto alla tariffa massima nazionale, la fanno al rialzo. Faccio un esempio pratico: una signora ci ha mostrato l'ultima bolletta da cui si evince che ha pagato 70 centesimi a chilowattora, mentre nel mercato tutelato, il costo a chilowattora dovrebbe essere di 61 centesimi compresi gli aumenti deliberati dall'Autorità. Quindi agli aumenti indiscriminati, si aggiungono le operazioni delle società che tentano di spalmare sui loro clienti le speculazioni che loro stesse subiscono. La bolletta - spiega il presidente Adoc - è un documento complesso ma può essere interpretata in maniera semplicissima facendo una divisione tra il totale della quota addebitata, scorporato dal canone Rai o da somme specifiche come per esempio il deposito cauzionale, e il chilowattora fatturato. In questo modo si capisce se si sta pagando più del dovuto».

Agire sul livello nazionale ma anche su quello locale è la proposta di Generoso Testa del Movimento difesa del cittadino. «Andrebbe ripristinato l'osservatorio dei prezzi che era stato istituito in Provincia qualche anno fa ma che poi non si è più riunito. Sarebbe il primo strumento utile per confrontare gli aumenti e monitorarli in modo da intervenire in tempo su eventuali speculazioni, comprese quelle in atto dovute alla difficoltà del mercato stesso a controllare i prezzi. Prima c'era una sorta di autocontrollo che avveniva proprio per la concorrenza tra aziende produttrici e fornitrici. Questo permetteva di mantenere prezzi calmierati. Oggi, invece, accade che le grandi utility hanno acquistato il gas quando il prezzo era ancora basso ma lo immettono sul mercato a tariffe in aumento continuo. Un'operazione iniziata ben prima dell'inizio della guerra in Ucraina e su cui bisognava intervenire per tempo invece di arrivare alla condizione attuale» spiega Testa. Agli sportelli dell'associazione, aggiunge il presidente, «non si rivolgono più solo famiglie monoreddito, ma anche giovani coppie e quei nuclei che un tempo avremmo definito ceto medio perché le bollette sono talmente alte che neanche con due stipendi si riesce a far quadrare i bilanci di casa. È da sei mesi che si chiede di mettere il tetto massimo al prezzo del gas, ma nessuno lo fa perché il mercato stesso lo vieta. Di questo passo famiglie, piccole e medie aziende e liberi professionisti, sono destinati al collasso».