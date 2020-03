Ultimo aggiornamento: 17:02

Anche il marito della donna risultata la prima infetta da Coronavirus in Irpinia, è positivo al test. Si tratta di un medico dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino. I casi di infezione di irpini ospitati tra Moscati di Avellino e Rummo di Benevento sono cinque a questo punto.Rapida escalation dell'infezione in Irpinia. Tutte infezioni contratte da pazienti provenienti dall'Arianese: quattro dalla cittadina e una da Savignano Irpino.Ieri sono stati tre i nuovi casi ufficializzati dopo il primo relativo alla donna di Ariano di 59 anni già nota da venerdì (A cui da qualche ora si aggiunge il marito) . Confermata l'infezione per un barista di Ariano Irpino di 61 anni ricoverato al «Moscati» di Avellino e per due persone, un uomo di Ariano Irpino e una donna di Savignano Irpino, ricoverati al «Rummo» di Benevento.