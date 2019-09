Domenica 15 Settembre 2019, 12:54

Ha sventato il rischio che il conto corrente gli venisse svuotato tramite un'email phising, ma si è accorto appena in tempo della truffa e ha bloccato tutto, denunciando la vicenda ai carabinieri di Monteforte Irpino. I militari hanno così smascherato un trentenne di origini romene, ritenuto responsabile di tentata truffa, sostituzione di persona e falsificazione di documenti. Attraverso una serie di accertamenti i carabinieri sono risaliti all’identità del presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati portati a termine grazie alle sue competenze tecniche, dopo essersi appropriato di dati e password delle vittime residenti in svariati comuni dell’Italia. Questa tipologia di mail è detta “phishing”, termine che tradotto dall’inglese in italiano vuol dire letteralmente “pescare”. Ed è quello che i truffatori tentano di fare per accaparrarsi i dati segreti che i correntisti detengono.