Comprano l’auto e stipulano il contratto di finanziamento a nome di un’altra persona. Scattano due denunce. I carabinieri della Stazione di Cervinara hanno smascherato l’attività truffaldina di un 35enne della provincia di Benevento e di un 50enne della provincia di Caserta. Al fine di ottenere un finanziamento di circa 15mila euro per l’acquisto di un’autovettura, avevano sottoscritto il contratto per il finanziamento a nome del malcapitato della Valle Caudina, in Irpinia. Quest’ultimo, vedendosi arrivare presso la propria abitazione della documentazione relativa al finanziamento da lui mai richiesto, ha sporto denuncia ai Carabinieri. Grazie agli accertamenti effettuati, i militari sono riusciti a riscostruire la dinamica dei fatti e ad identificare i presunti responsabili.

