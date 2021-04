Convocati al telefono, sconosciuti all'ingresso: caos vaccini a Mercogliano

All'appello dei primi 20 in lista nessuno risponde presente. In attesa ci sono altrettante persone, quasi tutti soggetti fragili e ultraottantenni. Ma nessuno dei loro nominativi è nell'elenco.

Ieri mattina, qualcosa non è andato per il verso giusto, e non è la prima volta, al centro vaccinale anticovid di Mercogliano. Momenti di tensione alla palestra comunale, dove l'Asl e l'amministrazione comunale hanno allestito i box per fare le...

