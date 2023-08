Sono Vittorio Biancaniello e Lucia Marino i coniugi investiti stanotte in una contrada di S.Angelo dove si svolgeva la festa della trebbiatura. La comunità nuscana si è risvegliata sotto choc.



Vittorio e Lucia erano una coppia affiatatissima.Conosciuti da tutti. Genitori di 4 figli, il primogenito è Francesco Biancaniello, candidato sindaco alle scorse elezioni, ora consigliere di minoranza. Vittorio era un bravo parrucchiere. Ora l' attività è stata ereditata dalle figlie Maria Carla e Sonia.

Il Comune di Sant'Angelo dovrebbe annullare per due giorni la festa in atto in quella contrada e anche le altre feste in segno di lutto verso i loro concittadini.