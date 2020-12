L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino fa sapere che, su 1.076 tamponi analizzati, sono risultate positive al Covid-19 47 persone residenti in Irpinia. Il tasso di positività scende al 4,4%, ma anche oggi la provincia ha dovuto registrare un altro decesso all'ospedale Moscati di Avellino. Sono oltre 8.500 i contagi in Irpinia in questa seconda ondata dell'emergenza sanitaria di Coronavirus. Sono 135 le vittime del Covid-19 dallo scorso agosto sul territorio della provincia di Avellino a causa del virus, tra cui medici e una 17enne.

