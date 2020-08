Due fratelli positivi al Covid-19 dopo un viaggio in Spagna. Sono di origini venezuelana ma da anni risiedono a Solofra. È stato il sindaco Michele Vignola ad annunciare i nuovi contagi, poi confermati dall'Asl di Avellino. I due ragazzi hanno 29 e 30. Le condizioni di salute sono buone, non avvertono sintomi. In quarantena anche tre familiari.

«In seguito all'ampia attività di monitoraggio e controllo di tutti i concittadini di ritorno dall'estero, sottoposti a quarantena e a tampone, abbiamo avuto notizia di due casi positivi al Covid-19 nella nostra città l'annuncio di Vignola».

«I due concittadini, appartenenti allo stesso nucleo familiare, stanno bene e non presentano particolari sintomi, si trovano presso la propria abitazione dove osserveranno il necessario periodo di isolamento e cura fino al superamento della positività. Sono state attivate tutte le procedure di contenimento previste, indagine epidemiologica e profilassi, a cominciare dal provvedimento di quarantena per l'intero nucleo familiare. L'azione di prevenzione messa in campo dal Comune e dall'Asl continua. La cittadinanza è invitata a collaborare fornendo tutte le notizie e le informazioni utili. A tale scopo è attivo il numero della Polizia Municipale -, scrive il sindaco di Solofra in un post su Facebook».



Con i due nuovi casi di Coronavirus, la quota provinciale sale a 41 dall'inizio di luglio. Ancora una volta, almeno per quanto riguarda l'Irpinia, la maggioranza dei positivi dell'ondata estiva è da importazione. Persone che sono state all'estero o che hanno avuto contatti con cittadini rientrati da viaggi lontano dall'Italia. Una situazione che continua a preoccupare gli amministratori locali.

Il sindaco di Forino, Antonio Olivieri: «Il Servizio Epidemiologia e prevenzione (Sep) dell'Asl Avellino, con proprie note, ha proceduto a comunicare al Comune di Forino che sono 16 i cittadini residenti nel nostro Comune sottoposti, al momento, a misure di isolamento domiciliare fiduciario in quanto rientrati da viaggi dall'estero. I rientri a Forino sono avvenuti da diversi Paesi esteri: due dalla Grecia, due dal Regno Unito, sette dalla Romania, due dalla Francia, altrettanti dall'Austria e uno da Malta. I nostri sedici concittadini stanno tutti osservando il periodo di isolamento domiciliare comunicatogli dall'Azienda Sanitaria in attesa dell'esito del tampone naso-faringeo a cui sono stati, o saranno, sottoposti». Olivieri ricorda che l'ordinanza regionale impone per tutti i cittadini residenti in Campania che rientrano da vacanze all'estero «la segnalazione, entro 24 ore dal rientro, al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl e l'osservanza dell'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell'esito delle indagini di laboratorio». Sindaci in trincea, dunque, per evitare problemi di diffusione del virus. A Montella, il primo cittadino Rizieri Buonopane ha firmato un'ordinanza che vieta la balneazione nel fiume Calore e nei corsi d'acqua del proprio territorio (presi d'assalto da centinaia di persone) fino al prossimo 7 settembre.

