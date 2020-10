Sette positivi al Covid 19, quasi cento persone in isolamento domiciliare, altri 51 tamponi verranno effettuati oggi. Montella ha paura, si blinda, teme di diventare zona rossa. Il sindaco Rino Buonopane non perde tempo, anzi cerca di anticipare i provvedimenti per correre ai ripari e limitare i danni. Con un'ordinanza di ieri ha chiuso tutte le scuole di ordine e grado fino al 14 ottobre. E non solo. Ha vietato le attività sportive al chiuso e all'aperto, ha imposto lo stop oltre che alle palestre, anche alle scuole di calcio, di danza, di ballo, di musica presenti in paese e a tutte le attività ludiche. Ha disposto la chiusura dei parchi pubblici e delle aree di gioco attrezzate. Ha sospeso il mercato settimanale e ha chiuso alcune attività commerciali ed anche due studi dentistici.

Insomma un vero e proprio stato di allerta. Il sindaco Buonopane va all'attacco dell'Asl che non supporta adeguatamente gli amministratori. Se la tempestività è fondamentale nella lotta al Covid 19, l'Asl di Avellino ancora non lo ha compreso, lasciano davvero sconcertati l'approssimazione e la disorganizzazione del dipartimento di prevenzione, risposte lente ed incongruenti, tanti interlocutori e nessun punto di riferimento. Io mi sono trovato a sostituire ed anticipare l'Asl di 48 ore nel tracciamento dei contatti, che è un passaggio di fondamentale. Loro anche in questo sono lenti e superficiali.



Il sindaco avverte: «nel caso in cui dovesse aumentare il numero di tamponi positivi. Siamo già a 7. Anzi 8 se si tiene conto che uno dei due contagiati di Cassano Irpino è sempre collegato al focolaio di Montella. Oggi saranno fatti altri 51 tamponi, solo dopo questi esiti capiremo se la situazione è sotto controllo. Voglio rassicurare la cittadinanza su un punto fondamentale: sui primi 31 tamponi abbiamo avuto 7 risultati positivi, ma questo non vuol dire che coloro ai quali il test ha dato esito negativo possano andare in giro, sappiamo bene che i tamponi possono dare anche dei falsi negativi, pertanto queste persone devono restare in isolamento domiciliare fino al 10 ottobre, dopodiché' sarà l'Asl a decidere se ripetere i test. A destare molta preoccupazione sono i contatti delle persone risultate positive e soprattutto le conseguenze. Una delle contagiate è dipendente dell'Ema di Morra De Sanctis, l'azienda è stata avvertita, e già oggi saranno sottoposti a tamponi i colleghi che viaggiano insieme alla ragazza. Un'altra giovane positiva al Covid frequenta una scuola di danza, quindi saranno sottoposte a tampone tutte le altre allieve. Allerta anche alla compagnia dei carabinieri, è risultata positiva la figlia di un carabiniere.

Una notizia confortante c'è: tra le persone positive del focolaio montellese alcune sono asintomatiche, altre hanno lievi sintomi, è ricoverata solo la prima ragazza, fortunatamente le sue condizioni stanno migliorando. Pare che in questi casi il Covid 19 abbia una carica virale bassa.



Rino Buonopane affronta anche altre tematiche, in primis quelle delle scuole: Le ho chiuse in via preventiva, voglio chiarire che finora nessuno studente e nessun docente è risultato positivo al Covid, purtroppo circolano spesso notizie infondate. Dopo aver verificato che tra i contagiati c'erano persone che avevano avuto contatti con studenti abbiamo deciso la sospensione delle lezioni. Il sindaco ritiene che alla base di questo focolaio, originato, suo malgrado, da una ragazza che lavora in un noto bar del paese, ci siano state delle leggerezze sanitarie, tant'è che dichiara: Di questi tempi, con l'allarme Covid che ha cambiato le nostre vite, di fronte ad una persona che ha dei segni evidenti di malattia respiratoria che non passa con i normali antibiotici, mi chiedo perché non si sia pensato subito di farla sottoporla ad un test sierologico o ad un tampone?».

Ieri pomeriggio a Montella c'è stato un vero e proprio assalto ai supermercati, uno dei sintomi della paura. Hanno deciso la chiusura delle scuole anche i comuni di Nusco e di Cassano per una settimana, a Cassano il sindaco Salvatore Vecchia ha disposto pure la chiusura del Municipio dopo che è risultato positivo un dipendente ed ha annunciato i tamponi a tutti già da oggi.

