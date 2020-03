LEGGI ANCHE

Non solo agevolazioni fiscali sugli accertamenti e le ra-teizzazioni di «Assoservizi», ma anche la possibilità di sospendere il parcheggio a pagamento sulle strisce blu. Si è discusso anche di questo nella prima giunta in videoconferenza della storia di. A riferirlo è il vicesindaco con delega al Commercio, Laura Nargi, che apre all'ipotesi: «Insieme all'Acs, stiamo valutando questa possibilità, tra l'altro già contemplata a livello nazionale dal Governo. E' nostra intenzione attuare questo provvedimento anche ad Avellino».Una misura che sarebbe ovviamente figlia dell'e della stretta che ha colpito quasi tutte le attività produttive, riducendo notevolmente la circolazione veicolare in città. Del resto, in molti casi, si tratta di mezzi che girano per necessità e non sembra opportuno che paghino il grattino. Inevitabilmente, la sospensione del costo del parcheggio, va però calibrata alla luce delle conseguenze che produrrebbe sul Bilancio già fragile di Piazza del Popolo. Non a caso, sono stati consultati pure il Ragioniere capo,, e l'assessore al Bilancio,Il numero uno di Acs,, è personalmente favorevole. Del resto, molti dei dipendenti della partecipata comunale sono stati già messi in ferie per rispondere alle prescrizioni del Governo e in ragione del fatto che le mansioni si sono notevolmente ridotte. Intanto, il primo esecutivo riunitosi via «Skype», ma anche qui senza l'assessore ai Fondi Europei,, ha approvato il regolamento per il «Lavoro agile». Blindato l'accesso a Piazza del Popolo, consentito nei soli orari di apertura al pubblico, la giunta accorda il lavoro da casa alle dipendenti che si trovino nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità, portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, a coloro che si avvalgono di servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e al personale su cui grava la cura dei figli a seguito dell'eventuale contrazione dei servizi dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia. Circa un centinaio di dipendenti rientrano in queste casistiche. Si lavora pure alla destinazione di locali comunali alle associazioni che hanno aderito alla rete della solidarietà attivata per acquistare medicinali e generi alimentari ai cittadini impossibilitati ad uscire. Alcune, chiusi i centri pubblici, sono rimaste senza un posto. In tre giorni, decine e decine di chiamate hanno allertato i volontari. Riscontri, questi, forniti tanto dall'ente quanto dal presidente della «Misericordia» di Avellino,Quest'ultimo, però, chiama in causa l'amministrazione nel denunciare con forza l'aumento esponenziale dei prezzi delle mascherine di cui necessitano gli operatori. Esibendo una fattura di circa 900 euro per soli 150 presidi, D'Avanzo annuncia una missiva al sindaco di Avellino ed alle altre autorità competenti. L'acquisto in questione è avvenuto dice - «in una parafarmacia della città», che D'Avanzo intende segnalare. «Ormai insorge siamo all'abuso. I prezzi sono alle stelle e le autorità devono essere allertate. Questi afferma sono i controlli che bisogna disporre». Si mostra indignato: «In un momento di necessità come questo, in cui i volontari sono in giro per salvare le vite umane, soprattutto nel trasporto dei degenti, non è possibile che si pensi di far pagare di più le mascherine. E' una vergogna. Da un costo di poche decine di centesimi o di un euro, ormai, si è arrivati 6 o 9 euro».Sul punto, ma non solo, nel suo video messaggio pomeridiano, ilha annunciato «controlli serrati». Nel frattempo, l'esecutivo prova a lanciare anche un messaggio di speranza. Ieri pomeriggio, alle 18:30, il Tricolore ha illuminato il Palazzo Vescovile. Nel cuore del centro di Avellino, l'esortazione agli avellinesi: «Occorre anche ottimismo. - afferma Festa - Verremo fuori da questa condizione complicata, ce la faremo anche questa volta». L'idea sarebbe partita dall'assessore al Patrimonio, Stefano Luongo. E' lui stesso a rivendicarla: «Un semplice messaggio di solidarietà e di speranza a cui ho pensato - scrive via «Facebook», insieme all'amministrazione». I vigili urbani hanno verificato cinque negozi e 206 automobilisti. Sono stati denunciati i titolari di due esercizi commerciali aperti nonostante il divieto del governo.