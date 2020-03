Coronavirus in Campania, dalla festa di Carnevale alla morte del 66enne: Ariano Irpino off limits

Cronache dalla città blindata. Ariano è in quarantena assoluta. La prima città della Campania dallo scoppio dell'epidemia da Coronavirus. Troppi casi di contagio, 29 a ieri sera, sfociati già anche in un decesso, quello di un 66enne del luogo, il cui tampone, effettuato post mortem all'ospedale Moscati di Avellino, è risultato positivo. Andandosi ad aggiungere all'uomo di Mirabella deceduto due giorni fa.



Dunque fino al 31 marzo vige il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti; il divieto di accesso nel territorio comunale e la sospensione delle attività degli uffici pubblici, «fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità». Così parlò il governatore Vincenzo De Luca sottoforma di ordinanza, la 17 di ieri, 15 marzo del 2020 dopo l'esplosione, l'altra sera, di troppi casi di Coronavirus sul territorio comunale, ritenendo più che probabile, o praticamente certo che ci sia stato qui il primo focolaio di infezione. D'altra parte per contrastare il virus e mettere maggiormente in sicurezza il territorio non restava che adottare un provvedimento estremo, tra l'altro sollecitato anche dal Commissario Prefettizio, Silvana D'Agostino, dal Prefetto di Avellino, dall'Asl di Avellino, dagli operatori sanitari del nosocomnio arianese, da diversi esponenti politici regionali e locali e naturalmente dalla stessa popolazione residente che rimane sempre più sgomenta di fronte al susseguirsi di notizie quotidiane che evidenziano l'esistenza di nuovi casi di coronavirus.



Contemporaneamente all'emissione dell'ordinanza, si intensifica anche l'indagine epidemiologica dell'Asl di Avellino diretta a individuare con precisione la filiera che ha determiato il diffondersi del virus sul territorio. Su Ariano Irpino e paesi limitrofi. La stessa ordinanza regionale, d'altra parte, non manca di fare riferimento alla «modalità con cui si è sviluppato il primo contagio - avvenuto in circostanze che hanno coinvolto un elevatissimo numero di persone (oltre duecento) - e degli ulteriori contagi, che rischiano di determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione». Il riferimento è sempre a quella festa di carnevale che sarebbe stata la causa originaria dell'epidemia locale. Una ricostruzione, quella dell'Asl, che continua e che prima o poi dovrà direzionarsi verso l'ospedale Frangipane, dove poi si è verificato il corto circuito (la moglie di un medico portata all'interno saltando il pre-triage) che ha scatenato una serie di positività a catena al Covid-19, con annessa chiusura del Pronto Soccorso e un nutrito gruppo di medici fuori causa.



Ad Ariano, naturalmente, non si blocca davvero proprio tutto. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. È, inoltre, consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.



Chi non rispetta l'ordinanza può ora incorrere in gravi sanzioni penali: l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a duecentosei euro. Naturalmente, bisogna puntare anche sul potenziamento degli uomini e delle strutture per gestire al meglio la situazione determinatasi. «Per questo motivo - precisa De Luca nell'ordinanza - è in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l'incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie campane e pertanto, nelle more della attuazione degli interventi ivi previsti, risulta indispensabile l'adozione di ulteriori misure volte a garantire la sicurezza per i cittadini che circolano per motivi strettamente necessari e della collettività in generale».



Il presidio ospedaliero arianese dovrebbe essere potenziato, infatti, con altri quattro posti di rianimazione e terapia intensiva e altri due di sub terapia intensiva, oltreché di personale medico e infermieristico per il quale è stato emesso dall'Asl di Avellino un bando che scade tra due giorni. Termini ristretti per conseguire un obiettivo fondamentale: aiutare i sanitari in trincea dell'ospedale arianese.

