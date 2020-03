Venerdì nero per la provincia di Avellino che registra altre due vittime, dopo l’anziano sacerdote di Ariano Irpino, don Antonio Di Stasio, spirato questa mattina a 85 anni. Sono nove i decessi legati al Covid-19 che conta l’Irpinia e un totale di 99 contagi. Oltre a don Antonio Di Stasio, sono venuti a mancare un 89enne originario di Montecalvo Irpino e ospite di una casa di riposo per anziani di Flumeri. Era ricoverato al Moscati di Avellino. All’ospedale Frangipane di Ariano Irpino è morto, invece, un 84enne di Bonito.



Ultimo aggiornamento: 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la scomparsa dei due anziani sale dunque a 31 il totale dei morti per Coronavirus in Campania. Oggi tre vittime nell'Avellinese con don Antonio Di Stasio, il sacerdote di Ariano Irpino. Scomparsi anche il prof diche insegnava all'Istituto comprensivo D'Assisi-Don Bosco di Torre del Greco e un operaio di 55 anni di Pomigliano che lavorava per Neogea, ditta subfornitrice di aziende impegnate nel settore rifiuti a San Vitaliano.