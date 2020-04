Ultimo aggiornamento: 17:52

Non si ferma la scia di morti per Coronavirus in provincia di Avellino. Unaè deceduta nel reparto di Medicina del presidio ospedaliero Frangipane di Ariano Irpino. L'anziana era una delle ospiti della residenza sanitaria e centro di riabilitazione Minerva della città del Tricolle, dove si sono registrati tre casi di Covid-19.È la terza vittima in Irpinia nel giro di poche ore. La 43esima da quando è scoppiata l’emergenza. Dolore nella comunità di Casalbore.