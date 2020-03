Mirabella Eclano è una comunità addolorata, e sgomenta. Prima il contagio di due affermati e stimati medici in servizio rispettivamente presso l'ospedale Cardarelli di Napoli e l'AORN San Pio di Benevento, entrambi in quarantena, adesso il decesso, accelerato dal contagio da Covid-19, di Furio Pirone, 73 anni, conosciuto come «Furiuccio l'avvocato», storico supporter dell'Eclanese. Un personaggio simbolo della cittadina del Medio Calore per la contagiosa allegria. L'anziano, malato già da qualche tempo e diabetico, era stato ricoverato dapprima al «Frangipane» di Ariano Irpino in seguito a un aggravamento delle condizioni di salute. Da qui però era stato dimesso martedì scorso a causa dell'impennata di casi positivi riscontrati sul Tricolle e trasferito, soltanto venerdì, al pronto soccorso del «Moscati» di Avellino dove è deceduto nel tardo pomeriggio di sabato.



Sottoposto al tampone faringeo sabato mattina, e risultato positivo, era stato ricoverato in isolamento nel reparto di Medicina Interna. Al momento del ricovero presso la città ospedaliera di contrada Amoretta a Furiuccio Pirone era stata riscontrata una seria insufficienza respiratoria e una broncopolmonite. Per questo, in base alla prassi dettata dall'emergenza pandemica del coronavirus, è stato sottoposto al tampone. Il quadro clinico del settantatreenne di Mirabella Eclano è apparso subito critico, e compromesso da una serie di complicazioni legate all'apparato respiratorio. Il decorso è stato però fulmineo, e nel giro di poche ore l'anziano è deceduto. Adesso saranno le autorità sanitarie preposte a stabilire dove Furio Pirone abbia contratto la positività al Covid-19. Non si esclude che il contagio sia avvenuto nei giorni del ricovero al nosocomio arianese.



È infatti questa allo stato l'ipotesi più verosimile. Pertanto, una volta trasferito al «Moscati» di Avellino, è stato posto in isolamento. Uno strazio indicibile per i familiari, e gli amici che sui social hanno voluto esprimere cordoglio e solidarietà per la scomparsa del mitico Furiuccio l'avvocato lasciando post e foto che ritraggono scene di momenti spensierati e festosi dell'anziano supporter abbracciato al compianto presidente dell'Eclanese, Ettore Sirignano. Erano amici inseparabili. Oggi c'è solo tanta mestizia per le strade, completamente deserte, della cittadina del Medio Calore sconvolta dai recenti eventi e soprattutto dai casi di Covid-19 che hanno contagiato due professionisti della sanità pubblica e stroncato il 73enne Furio Pirone.



Proprio nelle ultime ore il sindaco, Giancarlo Ruggiero, ha emesso un'ordinanza di chiusura, fino al tre aprile, del cimitero comunale e ha disposto l'igienizzazione e la sanificazione delle strade urbane e quella dei locali commerciali aperti al pubblico con l'impiego di appositi prodotti per la pulizia delle superfici. Insomma, l'amministrazione locale non si è fatta certo cogliere impreparata. Presso il palazzo municipale da giorni è attivo il COC, ossia il centro operativo comunale, per fronteggiare l'emergenza e dare conforto materiale ai cittadini in quarantena fiduciaria e alle fasce sociali più deboli fornendo loro adeguata assistenza domiciliare. Una rete di solidarietà davvero esemplare. L'ultimo saluto a Furio Pirone, l'amico di tutti in paese, avverrà in forma strettamente privata come prevede il protocollo disposto dal DPCM. Il feretro sarà benedetto dal parroco, e tumulato nel cimitero alla periferia di Mirabella Eclano.

