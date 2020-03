Raggiunta la soglia dei quarantanove positivi al Covid-19. Per l'Irpinia è stato un fine settimana da dimenticare. Anche perché c'è da registrare un secondo decesso. Il tampone post mortem su 66enne di Ariano Irpino ha confermato il contagio.



Proprio la città del Tricolle, da ieri chiusa per l'effetto dell'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, continua a vedere crescere il numero di persone aggredite dal virus. Il bilancio dice che sono ventinove, compreso il 66enne spirato l'altro giorno nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Moscati, dove era giunto qualche ora prima. Solo ieri si sono aggiunti altri dodici tamponi (undici eseguiti nel nosocomio del capoluogo e uno al Cotugno di Napoli) che hanno confermato il Coronavirus per altrettante persone. Sei delle quali risiedono ad Ariano Irpino (in più il 66enne deceduto). Le altre a Bonito, Grottaminarda, Lauro, Mercogliano e Scampitella. Tra i contagiati sale la cifra relativa ai medici, a dimostrazione che il personale sanitario è quello maggiormente esposto al rischio di essere infettato.



Il bilancio restituisce un altro medico di Mercogliano, oltre al virologo della Federico II, che ora è ricoverato al Cotugno. Si tratta di una dottoressa di 62anni in servizio all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Al Criscuoli è scattato l'allarme. Immediatamente è partita la ricerca dei contatti. Un altro collega vive a Lauro (ieri pomeriggio è stato portato al Moscati), ma opera a Napoli. Così come la dottoressa di Forino, già in isolamento volontario presso la propria abitazione. «Al momento non presenta sintomi particolari - spiega il sindaco Antonio Olivieri - È stato immediatamente attivato il protocollo per risalire ed identificare tutti i contatti recenti della nostra concittadina e far scattare le misure di isolamento previste in questi casi. Da una prima disanima degli spostamenti risulta che la nostra concittadina, medico in servizio a Napoli, abbia avuto contatti locali esclusivamente con i più stretti familiari. Rinnovo, ancora con più forza, l'invito a restare a casa».



Alla lista di medici con Covid-19 c'è da aggiungere il ginecologo dell'ospedale di Ariano Irpino (risultato positivo giorni fa), che è assistito presso la propria abitazione, mentre la moglie è ricoverata ad Avellino. Ventinove, dunque, gli arianesi contagiati compreso il 66enne deceduto e un sacerdote di 86 anni, monsignor Antonio Di Stasio, attualmente ricoverato al Moscati. Due si registrano nel capoluogo, di 45 e 46 anni, pure ricoverati nel nosocomio di contrada Amoretta. Ancora: quattro a Mirabella Eclano con il 73enne spirato sabato; due a Mercogliano, altrettanti a Grottaminarda, Lauro, Gesualdo (sono i genitori della 31enne del Tricolle trasportata l'altra domenica al Moscati).



Un solo contagiato a Bonito, Scampitella, Venticano, Chiusano San Domenico. In quest'ultimo caso, il sindaco Carmine De Angelis fa sapere che la donna era già a casa dal 7 marzo a causa della febbre. Tutti i contatti già sono monitorati, tra cui alcune persone residenti a Volturara Irpina.



In via di guarigione Daniela De Rosa, la 44enne veterinaria di Savignano Irpino che si trova all'ospedale Rummo di Benevento. Il primo cittadino, Fabio Della Marra Scarpone, da Facebook ha fatto sapere che le condizioni sono in via di miglioramento. «Voglio comunicare con immensa gioia che oggi è arrivato con esito negativo il primo tampone della nostra concittadina (domani il secondo definitivo) che ormai viaggia sulla via della guarigione e alla quale porgiamo un forte e caloroso abbraccio. Voglio ringraziare tutti voi personalmente - scrive il sindaco, rivolgendosi ai concittadini - uno a uno anche a nome di tutti i consiglieri comunali e soprattutto a nome di tutti coloro che, in prima linea, si stanno adoperando perché questa emergenza finisca presto. Solo ieri sono arrivati al Moscati di Avellino altri cinque ricoveri di persone con Covid-19, tra cui un secondo paziente trasferito dal Cardarelli di Napoli.



