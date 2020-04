IL REPORTAGE

Vincenzo Grasso

È stata definita anche con il commissario prefettizio, Silvana D'Agostino, «l'azione 2 del piano regionale per lo screening di sorveglianza sanitaria Covid-19» avviato sul territorio comunale di Ariano dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, su disposizione della Regione Campania.

Piena intesa sul da farsi, dunque, tra il commissario e la struttura diretta da Antonio Limone, alla quale è stata messa a disposizione la sala conferenze del Palazzetto dello Sport di località Cardito. Quindi, oltre all'attività di screening portata avanti dall'Asl di Avellino, ben quattro furgoni dell'Istituto Zooprofilattico con personale altamente specializzato stanno setacciando il territorio per un monitoraggio più capillare, grazie ad una programmazione dei campionamenti da sottoporre a determinate categorie di persone e figure professionali e successivamente anche a vasti settori della cittadinanza.

I primi ad essere coinvolti in questa operazione sono stati i dipendenti del Distretto sanitario di Piazza Mazzini, poi il personale dell'Azienda Mobilità Ufitana e i volontari di alcune associazioni e della Protezione Civile impegnati nella distribuzione di pacchi alimentari, medicinali e nell'assistenza in genere agli anziani e disabili.

Si andrà avanti con i dipendenti comunali, operatori ecologici, vigili urbani, Forze dell'Ordine, Distaccamento dei Vigili del Fuoco, farmacisti, il personale di attività commerciali, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, operatori del terzo settore, studi medici. Per poi passare a parenti e persone che hanno avuto contatti stretti con altre persone risultate positive al Coronavirus.

L'obiettivo finale è disporre di una mappatura chiara dei contagiati sul territorio. Una richiesta, d'altra parte, vivamente sollecitata dalla stessa popolazione residente che, nonostante la dura esperienza della Zona rossa, non ha visto del tutto sconfitto il contagio. Anzi, come dimostrano i tamponi processati da Biogem, più si va avanti e più si scovano casi positivi. Insomma, la città non è ancora riuscita a comprendere le vere modalità di diffusione del virus, nonostante le tante ricostruzioni fatte sui focolai sviluppatisi. «Quello avviato - spiega il commissario prefettizio D'Agostino - è un piano dinamico e puntuale che consta di tre azioni integrate, coordinato dal Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno attraverso il Nucleo emergenze da lui costituito. Il Comune di Ariano Irpino, a supporto dell'Unità di Crisi Regionale, ha provveduto ad individuare tra la popolazione le categorie previste nelle varie azioni anche con l'ausilio del Centro operativo comunale e delle associazioni di volontariato, delle persone da sottoporre allo screening tramite tampone. Nello spirito di fattiva collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico, il Comune, per lo screening delle persone rientranti nell'azione 2 e 3, ha messo a disposizione del personale medico anche la sala presso il Palazzetto dello Sport».

Tra l'altro qualora si volessero effettuare gli screening direttamente in auto, è presente un adeguato spazio esterno di parcheggio annesso alla struttura sportiva.

Pieno consenso all'iniziativa avviata arriva da diversi settori dell'opinione pubblica. « La mia opinione - sostiene Carmine Grasso, chirurgo ed ex capogruppo del Pd in Consiglio Comunale - rispetto l'operato della Asl non si modifica, perché si è perso troppo tempo da quando Ariano e stata individuata zona rossa. La Regione Campania, anche se avrebbe dovuto insistere sulla Azienda sanitaria, non lo ha fatto; ma è anche possibile che abbia ricevuto notizie non esatte sul fenomeno in atto. Ovviamente, questa determinazione della Regione Campania, attraverso l'Istituto Zooprofilattico, sui tamponi per i contatti stretti è solo un primo passo; ci sono tanti altri provvedimenti da adottare per arginare i contagi. Diciamo che abbiamo imboccato la strada giusta».

Sulla stessa scia l'ex sindaco, Vittorio Melito, per il quale alla fine è prevalsa la determinazione dei residenti nel richiedere interventi più concreti ed efficaci per arrivare ad una mappatura vera del contagio in città.

