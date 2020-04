È cominciata ieri pomeriggio la distribuzione di circa ventimila mascherine ai residenti di Ariano Irpino, così come disposto dal governatore Vincenzo De Luca, che con l'ordinanza di lunedì ha esteso la durata della «zona rossa» per Ariano fino a questa sera.

Quindici squadre composte da volontari della Protezione Civile regionale, comunale e delle associazioni Aios e Vita, accreditate in Regione, hanno suddiviso il territorio comunale in base alle sezioni elettorali e di censimento. L'avvio di questa imponente operazione è stata definita nel corso di un vertice mattutino svoltosi in Comune, al quale hanno preso parte il commissario prefettizio, Silvana D'Agostino, il vice-questore e dirigente del commissariato di Polizia di Ariano, Licia Salerno, il comandante dei Vigili Urbani, Mario Cirillo, i responsabili dell'Area Tecnica capeggiata da Vincenzo Ciccotti, i rappresentanti della Protezione Civile regionale, provinciale e locale, e delle associazioni.

LEGGI ANCHE Coronavirus, un bambino su due è asintomatico. I pediatri: «Potrebbero veicolare il virus, necessari i test»

«Come è noto il presidente della Regione - spiega il commissario prefettizio D'Agostino - ha prorogato, anche sulla scorta delle valutazioni dell'Asl e delle mie considerazioni, di ulteriori due giorni e quindi fino alla mezzanotte, l'ordinanza del 13 aprile concernente i divieti di allontanamento e di accesso da e nel comune di Ariano e la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatti salvi i servizi essenziali e di pubblica utilità, al fine di munire i cittadini arianesi dei dispositivi di protezione individuale per motivi precauzionali a tutela della salute pubblica». Pertanto, l'Unità di Crisi Regionale di Protezione Civile, considerato l'obbligo di utilizzo dei citati dispositivi nei luoghi pubblici e aperti al pubblico siti nel territorio comunale, ha provveduto a fornire il Comune di 18.000 mascherine in novemila confezioni sigillate contenenti 2 dispositivi, da distribuire ai circa novemila nuclei familiari censiti all'anagrafe comunale. In pratica si è deciso di consegnarle porta a porta per evitare assembramenti che, vista l'attuale situazione epidemiologica, potrebbero vanificare le stringenti misure finalizzate a contrastare e contenere la diffusione del virus, che risulta registrare un consolidamento verso il basso. Le mascherine sono riutilizzabili; basta seguire con le indicazioni contenute all'interno della confezione. Le famiglie che non avessero ricevuto, per qualsivoglia ragione, le mascherine entro le 20 della giornata di oggi, potranno telefonare ai numeri 0825 875142 o 0825 875232 per concordare la consegna presso il proprio domicilio.

Mentre si porta a termine questa operazione, proseguono presso l'ospedale Frangipane, dove non si registra più nell'area Covid l'affanno delle settimane scorse, le attività per arrivare alla data del 4 maggio prossimo con un ospedale completamente ridisegnato: con il reparto Covid e posti di terapia intensiva nel vecchio padiglione e con il ritorno di lungodegenza, medicina generale, ostetricia e ginecologia, neurologia e cardiologia nei locali da cui i reparti erano stati rimossi per fronteggiare l'emergenza. Altri lavori interesseranno il pronto soccorso, al quale si potrà accedere nel rispetto delle nuove normative. Ovvero, con netta separazione tra sospetti Covid e patologie non Covid. ùÈ stato approvato, infine, il programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica, con il quale fu ripartito l'importo di 100 milioni di euro tra le Regioni del Mezzogiorno. Finalmente sembra esserci la svolta per Ariano: saranno acquistate 9 apparecchiature, tra cui anche l' acceleratore lineare per il presidio ospedaliero Frangipane. In pratica si va verso l'istallazione del reparto di radioterapia. «Smentiamo con i fatti- sostiene il Direttore Generale dell'Asl Maria Morgante- le fake news. Il Frangipane viene potenziato grazie al lavoro della Regione e dell'Asl. Il nostro lavoro continua. La giunta regionale ha approvato il programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. Questo vuol dire che si andrà avanti nella predisposizione del progetto definitivo da inoltrare alla Regione Campania che deve trasmetterlo al Ministero della Salute per l'iter finale. Si tratta di un investimento notevole. La quota in capo all'Asl è di 4 milioni e 800 mila euro. Il resto compete alla Regione e al Ministero della salute».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA