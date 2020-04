© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è una. Solo due e riguardano residenti di. Ma la città è costretta a contare un'altra vittima: un 75enne, Nicola Colella, ricoverato nel reparto di Rianimazione del Frangipane da alcuni giorni. Uno dei primi del Tricolle a essere aggredito dal virus e in cura in quel nosocomio, è spirato ieri gettando nello sconforto la famiglia che ha sperato fino all'ultimo.Per una giornata, invece, si può tirare il fiato per il numero di contagi, ma non abbassare la guardia. Perché una fetta dei tamponi di ieri fa riferimento al personale dell'azienda ospedaliera Moscati (tutti negativi) e a pazienti già risultati positivi, per i quali sono stati disposti ulteriori test di verifica. I laboratori del nosocomio di contrada Amoretta hanno effettuato complessivamente 110 esami diagnostici finalizzati alla ricerca del Coronavirus. E un'altra buona parte non ha rivelato l'aggressione del Covid-19 . La quota provinciale complessiva è di 371 casi, compresi i decessi che sono trentanove. In pratica più del dieci per centro dei contagiati totali della provincia. Una percentuale alta nel confronto con le altre realtà della Campania. Nel solo fine settimana ne sono stati registrati sette. A cui si aggiunge la morte del 75enne arianese, mentre l'altro ieri un 78enne di Bonito è spirato all'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. L'anziano in un primo momento indicato come avellinese era stato ospite del centro Villa Margherita, dove sono stati registrati numerosi casi. E dove era stato in cura un uomo d, che è venuto a mancare nei giorni scorsi. A Bonito la comunità è particolarmente provata. Sono due i decessi per Covid-19 che è costretta a registrare, su un totale di tre casi (il terzo riguarda una persona originaria di Melito Irpino). «Abbiamo poche persone in isolamento. Parliamo di una decina di concittadini dice il sindaco Giuseppe De Pasquale Tutti loro sono in buone condizioni e credo che a breve possano uscire da questo incubo. Dispiace, e non poco, per queste due persone scomparse. Il paese è affranto. Pensiamo che il contagio sia avvenuto in ambito ospedaliero e nel centro di riabilitazione sannita», aggiunge De Pasquale. Guardia alta ora da parte delle autorità sanitarie sulle residenze per anziani, i centri di riabilitazione e le case di riposo per evitare che si trasformino in pericolosi focolai. Ieri, dunque, i report dei tamponi processati nei laboratori del Moscati hanno dato solo due positività riguardanti la città del Tricolle, che sale a 134 contagi totali. Il quadro provinciale, dunque, si modifica di poco. Il bilancio irpino dice che sono 371 contagi, con trentanove decessi e sette guariti. Esulta il sindaco di Grottaminarda, Angelo Cobino, per il ritorno a casa di una delle prime persone della sua cittadina a essere stata aggredita dal virus. Nella mappa irpina, Ariano Irpino conta 134 positivi, con sedici vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Avellino resta a ventidue e Solofra a diciotto. A Mercogliano sono diciassette (due decessi). Sono tredici per Flumeri (tre persone morte) e per Mirabella Eclano (un decesso). Arrivano a dieci i contagiati per Lauro e Grottaminarda. Nove per Gesualdo con due decessi. Sette a Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e per Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi). Cinque per Villanova del Battista (due decessi), per Lacedonia, Chiusano San Domenico e Vallesaccarda. Quattro per Bagnoli Irpino (uno però vive a Napoli), Cervinara e San Martino Valle Caudina. Tre per Monteforte Irpino, Melito Irpino (uno è deceduto, mentre un altro è domiciliato a Bonito), Montecalvo Irpino, Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino) e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due contagiati per il Comune di Montoro. Sono due anche per Avella, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Fontanarosa (un decesso), Casalbore, Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi (un operatore sanitario e un'ostetrica in servizio a Benevento, le cui condizioni fanno ben sperare), Pratola Serra e Bonito (appunto, due decessi). Uno per San Sossio Baronia, Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Teora, Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Rotondi, Zungoli, Santo Stefano del Sole, Ospedaletto d'Alpinolo e Bisaccia.