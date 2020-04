Con una settimana di ritardo, rispetto al cronoprogramma stilato dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Moscati» Renato Pizzuti, è stato inaugurato il Covid Hospital di Avellino.

Ieri pomeriggio attorno alle 17,30 è iniziato il trasferimento con i primi 6 pazienti che hanno dunque lasciato i reparti del plesso principale della città ospedaliera per approdare nella palazzina ex Alpi (infatti, prima dell'emergenza la struttura era adibita all'attività libero-professionale intramoenia dei medici). Nelle prossime ore, saranno spostati tutti gli altri ricoverati dell'area critica (una cinquantina al momento). Tra loro c'è anche Carmine Sanseverino, il medico dell'Unità operativa di Medicina d'Urgenza che dopo settimane passate in trincea a curare proprio i contagiati ha contratto anche lui il Coronavirus. Ricoverato da lunedì, ieri le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate, come lui stesso ha scritto su Facebook (dove quotidianamente aggiorna il suo quadro clinico), ed è stata necessaria la ventilazione meccanica a pressione positiva continua (somministrata attraverso una mascherina) per migliorarne l'ossigenazione: «Forse mi porteranno in rianimazione». Sostenuto da centinaia di amici e pazienti che stanno inondando di messaggi la sua bacheca social, il dottore ha poi rassicurato sulle condizioni dei suoi familiari: «Per fortuna il tampone dei miei cari è negativo».

LEGGI ANCHE Coronavirus, l'indice dei contagi sotto 1: il nuovo fronte è dentro casa

Tornando al Covid Hospital, i ritardi accumulati l'apertura era stata annunciata per venerdì 10 poi posticipata a mercoledì scorso sono stati causati da problemi tecnici e di reclutamento del personale. L'ultimo cavillo è stato superato soltanto nella giornata ieri con la direzione sanitaria che ha inviato, con notevole ritardo, la richiesta per integrare i servizi di mensa, lavanderia, pulizie e movimentazione farmaci anche alla palazzina ex-Alpi.

Sorvola su questi problemi e non menziona nemmeno i ritardi, il diggì che anzi, in un videomessaggio diffuso sui social, parla di «giorno importante». E ne spiega i motivi: «Realizziamo dice Pizzuti l'apertura della palazzina Alpi completamente dedicata ai degenti positivi al Covid-19 che da questo momento si chiamerà Covid Hospital». Attualmente sono 14 i posti letto di area rossa (terapia intensiva), 10 di area gialla (terapia subintensiva) e 26 di area verde (degenza ordinaria) con due posti letto rene per pazienti Covid. Inoltre, il Covid Hospital è dotato di una Tac dedicata di ultima generazione con modulo di intelligenza artificiale. «Infine aggiunge il manager abbiamo avviato i lavori per attrezzare una sala operatoria da dedicare». Quindi sottolinea «lo sforzo realizzato» che «è stato notevole» ma «rappresenta un sicuro investimento perché aumenta il nostro patrimonio e la palazzina sarà interamente e ordinariamente utilizzabile non appena saremo usciti dall'emergenza Covid-19».

Da un punto di vista organizzativo, «abbiamo lavorato all'insegna della massima flessibilità possibile al fine di adattare le risorse messe in campo alle diverse fasi epidemiologiche. L'obiettivo che siamo posti è quello di consentire l'assistenza ospedaliera nelle condizioni di massima sicurezza possibile attraverso la separazione fisica della strutture». Il risultato atteso è quello del contenimento della circolazione virale sia nei pazienti sia nel personale di assistenza. «A questo proposito abbiamo avviato e quasi completato uno screening di tutto il personale sanitario e di assistenza con tampone nasofaringeo e test rapido sia nell'area Covid-19, dove verrà ripetuto con frequenza settimanale, sia in quelle no-Covid».

Stando al progetto, Pizzuti prosegue: «Si è trattato di un'azione di elevata complessità pari a quella di avvio di un nuovo ospedale che ha richiesto una strettissima collaborazione di tutte le professionalità coinvolte sia amministrative sia sanitarie, cliniche e organizzative». Con questo passaggio l'Azienda ospedaliera «si pone all'avanguardia all'interno di un percorso di pianificazione di una rete ospedaliera integrata regionale e provinciale Covid e no-Covid con il prezioso contributo delle altre strutture ospedaliere della provincia». In coda, un appendice polemica rivolta «a qualcuno che ha più volte rappresentato sui mezzi di informazione» un non ben precisato «tentativo di banalizzazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA