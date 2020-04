Una scia di morti per Coronavirus in provincia di Avellino che ancora non si arresta. Un altro anziano è deceduto ad Ariano Irpino. Aveva 96 anni. Era uno dei degenti ospiti del centro Minerva risultato aggredito dal Covid-19. Ora salgono a 20 le vittime ad Ariano Irpino e 47 in tutta l'Irpinia, dove si registrano 400 casi complessivamente compresi decessi e le persone guarite. In ogni caso si sta registrando un calo dei contagi negli ultimi giorni. E ciò già dalla scorsa settimana.

