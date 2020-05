Tra gli annunci e gli aiuti c'è ancora un bilancio da approvare. Solo dopo, Piazza del Popolo conta di poter liberare 2 milioni di euro. Fondi che serviranno tanto per coprire i buchi delle mancate entrate, quanto per passare dalle parole ai fatti per la fase due. Nel frattempo, dalla commissione Finanze, svoltasi ieri in video conferenza, è emerso che l'ente perde circa 430.000 euro al mese (180.000 per i parcheggi e 250 per la Tari) e stima un mancato gettito sull'Imu pari al 10% del totale. Tutte le risorse a disposizione nel capitolo della protezione civile sono già state spese. Non restano che le somme del Piano di Zona per le politiche sociali, ancorchè nella bufera politica. Di positivo, a sentire l'assessore al Bilancio, Vincenzo Cuzzola, e il dirigente alle Finanze, Gianluigi Marotta, c'è che il piano di rientro del pre-dissesto starebbe procedendo in linea con le previsioni. Ma l'opposizione chiede certezze sugli sgravi della tassazione e sugli aiuti alle imprese. Ed al momento, non ci sono. Cuzzola, dal canto suo, rassicura: «La nostra parola d'ordine sarà fronteggiare le perdite degli imprenditori, e siamo certi di recuperare 2 milioni dalla rinegoziazione dei nostri mutui».

Come detto, la condizione imprescindibile è approvare il Bilancio, per il quale il termine è il 31 luglio ma che si punta ad archiviare molto prima. Le mancate entrare, in questo bilancio, non verrebbero indicate. Sarebbero poi appianate nel Consuntivo, anche grazie continua Cuzzola - «alle risorse che arriveranno dal Governo». Qui Avellino dovrebbe ricevere «un'altra milionata». Con parte di queste risorse, Cuzzola conferma la volontà di «aiutare le imprese». E le tasse? Anche qui, l'assessore opera dei chiarimenti: «Noi non regaleremo la Tari a nessuno. Semplicemente, per effetto di una norma nazionale, chi ha il locale chiuso non deve pagarla». Ma al momento «IrpiniAmbiente» non ha ancora prodotto il costo del servizio per l'anno 2020. I tempi per la definizione della partita, dunque, si preannunciano lunghi. «La possibilità c'è conferma l'assessore ma non sappiamo quale sarà l'aliquota». Dal punto di vista finanziario, invece, il Comune sarebbe ormai definitivamente fuori dall'incubo default. «Abbiamo ottenuto 8 milioni dal Ministero ricorda e rispettato la previsione di recuperarne 4,6 per quest'tanno. Obiettivi abbondantemente raggiunti, ricordando sempre che «Assoservizi» accerterà in tutto 38 milioni di tributi evasi». Su richiesta del presidente della commissione Bilancio, Nicola Giordano, è stato poi chiarito quanto sia stato speso sinora per l'emergenza Covid. «Ad oggi spiega il dirigente Marotta abbiamo utilizzato 200.000 euro. Le altre attività hanno gravato sul Piano di Zona o su trasferimenti straordinari del Governo. Approvare il Bilancio ricorda sarà indispensabile anche per incamerare altre risorse».

Al netto dell'ottimismo dell'esecutivo, però, l'opposizione ha posto in risalto alcune chiare criticità. Nicola Giordano è netto: «La verità è che abbiamo ultimato i soldi a disposizione, soprattutto per interventi edilizi a Campo Genova, e già questo la dice lunga. Gli unici servizi che potremo erogare son quelli del Piano di zona, una marea dei quali sono bloccati». E poi le imprese: «Emerge dice il capogruppo di «Laboratorio Avellino» - che non ci saranno sconti per i commercianti, al netto di quei diritti già stabiliti dalla legge nazionale. Mentre su «IrpiniAmbiente» dovrà verificare quali costi abbia conteggiato, altrimenti avverte c'è il rischio che per sgravare i commercianti si spalmeranno le spese sulle famiglie». Amalio Santoro, capogruppo di «SiPuò», lamenta «un'assenza di politica». «Qui siamo obbligati a tener presente quello che sta succedendo in città». ammonisce Aspettando il piano di dismissioni che contemplerà la vendita della metà di Palazzo di Città, è stata approvata la delibera che mette sul mercato ben 270 appartamenti comunali, di vecchia data, per un valore complessivo di 8,3 milioni. Risorse che, si legge nel provvedimento, dovrebbero servire per la manutenzione di tutti gli altri. In vendita 26 appartamenti situati a Parco Capozzi, 95 a Parco Castagno, 49 a Vallone dei lupi e 2 a via Battista. Tra quelli trasferiti al Comune dal Demanio, ce ne sono ancora 9 Rione Mazzini, 9 a via Piave e 78 a Rione Aversa.

