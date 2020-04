Rischio contagio al Pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera «Moscati». A diffondere il virus potrebbe essere stata una donna di 80 anni di Avellino che è arrivata giovedì scorso nel reparto di emergenza di Contrada Amoretta ed è stata accettata al triage come no-covid perché era stata dimessa da soli due giorni dallo stesso nosocomio. Reduce da una lunga degenza, durante la quale era già stata sottoposta al tampone con esito negativo, la donna dunque, non ha seguito il percorso protetto.

Tuttavia, prima di essere nuovamente ricoverata, a causa dei disturbi neurologici che accusava, è stata sottoposta in via precauzionale anche al test rapido che questa volta ha dato esito positivo. Entrata in Pronto soccorso attorno a mezzogiorno, solo in tarda serata è stata isolata: mezza giornata, quindi, per poter contagiare quanti sono entrati in contatto con lei. Più che giustificato il panico che s'è scatenato tra gli operatori sanitari di turno. La prospettiva di un contagio a catena e di un focolaio non è da escludere. E potrebbe riguardare anche il reparto di Nefrologia dove, per altri problemi, l'ottantenne avellinese era stata ricoverata dall'inizio del mese e fino a lunedì scorso. La donna, molto probabilmente, ha contratto la malattia proprio durante la degenza. Ma in che modo? Nefrologia, infatti, non è nell'area critica e non ha mai gestito pazienti covid-19. E il tampone, a cui è stata sottoposta durante il ricovero perché aveva sintomi influenzali, ha dato esito negativo. Allora, dopo gli 8 tamponi falso-positivi analizzati la settimana scorsa, il Laboratorio di Microbiologia e Virologia del «Moscati» avrebbe commesso un altro errore? Nelle prossime ore è attesa la versione della direzione strategica. Intanto, la donna, trasferita giovedì sera in Malattie infettive, adesso è nel Covid Hospital (la struttura dedicata ai contagiati allestita nella palazzina ex-Alpi della città ospedaliera): è in terapia intensiva, ma non è intubata e non è in pericolo di vita. Il suo è il terzo caso di un potenziale «untore» che passa per il Pronto soccorso di Avellino e poi nei reparti. Il primo, il 26 febbraio scorso con un'insegnante residente a Striano in provincia di Napoli; l'altro l'8 marzo quando una trentenne di Ariano Irpino fu trattata come no-covid, ricoverata in Anestesia e Rianimazione e successivamente risultata positiva al tampone (nel frattempo aveva infettato i genitori residenti a Gesualdo generando un piccolo focolaio nel comune dell'Alta Irpinia che conta 9 contagiati).



Nei prossimi giorni potranno essere processati anche dai laboratori privati accreditati al Servizio sanitario regionale (Ssr). Nella nostra provincia hanno ottenuto il nulla osta da parte della Regione la Futura Diagnostica, la Diagnostica Medica del Gruppo Malzoni e il Centro Guarino. Nella seconda fase dell'emergenza (dal 4 maggio), il «Moscati» (che riesce a processare non più di 150 tamponi al giorno), già affiancato dal centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino, potrà essere supportato dalle tre strutture private.

«Il nostro centro - dichiara il legale rappresentante della Futura Diagnostica Massimiliano Taccone è pronto a effettuare le diagnosi. Siamo felici di far parte di questa task force individuata dalla Regione Campania e daremo il nostro contributo alla risoluzione del problema per aumentare il numero tamponi eseguibili e poter risolvere l'epidemia». Infine, Taccone aggiunge: «Siamo particolarmente onorati in quanto questa valutazione rappresenta un importante riconoscimento al lavoro di oltre 30 anni nell'ambito dei dosaggi molecolari». Anche il centro Guarino si conferma una tra le realtà più consolidate in ambito diagnostico: «Siamo sempre in prima linea dice la direttrice sanitaria Francesca Guarino - con le nostre professionalità per fornire servizi indispensabili al cittadino. Abbiamo sempre ritenuto indispensabile la funzione dei laboratori accreditati nel contrasto al contagio da Covid-19. L'individuazione del nostro centro è il riconoscimento di un lavoro svolto meticolosamente e con responsabilità da 68 anni».

