Un fondo comunale per sostenere le attività commerciali con contributi una tantum o altri aiuti economici. Piazza del Popolo è a caccia di risorse da destinare ai tanti esercenti travolti dallo tsunami del Covid 19. Lo ha annunciato ieri il sindaco, Gianluca Festa, a margine di una surreale cerimonia per la Liberazione dal nazifascismo, che il primo cittadino ha dedicato tra gli altri ai tanti avellinesi colpiti anche economicamente e socialmente dalla pandemia. Per rianimare un comparto in agonia, il Comune sta approntando un insieme di misure che spiega Festa - «dovranno essere complementari rispetto agli aiuti già in fase di attivazione da parte di Governo e Regione». Il sindaco ricorda che ci sta lavorando da settimane l'assessore Nargi e annuncia l'obiettivo: «Noi stiamo immaginando di completare le azioni che i livelli istituzionali superiori stanno mettendo in campo. Per rastrellare fondi, stiamo provando a recuperare tutti i residui dei vecchi finanziamenti, grazie alla delibera approvata dalla Regione nelle scorse settimane che ce lo consente. In questo modo, potremo avere una somma consistente a disposizione e poter dare concretamente una mano a queste attività». L'amministrazione sta setacciando finanziamenti anche datati. «Mentre il Governo potrebbe erogare aiuti sui fitti, la Regione individuare altre forme, il Comune continua il sindaco potrebbe immaginare un contributo una tantum o iniziative economiche di sostegno ai negozianti». Intanto ricorda il primo cittadino va avanti il lavoro avviato per al costruzione del Centro commerciale digitale», la piattaforma per le vendite on line, e per utilizzare la leva della tassazione». Qui, il primo cittadino conferma la possibilità di sgravi sulla Tari, che nel frattempo è stata sospesa. Il pallino, però, è in mano alla Provincia, socio unico di «IrpiniAmbiente»: «Biancardi ricorda ha già manifestato l'intenzione di farla risparmiare. Non credo ci saranno problemi». Quanto alla Tosap, invece, il vicesindaco con delega al ramo, Laura Nargi, sta studiando una duplice possibilità: sgravi nella fase iniziale della ripresa e la concessione di maggiori spazi all'aperto per favorire il distanziamento sociale. Sul piano generale, invece, gli interventi strategici per risalire la china saranno pianificati a partire dalla prossima settimana nella prima riunione della cabina di regia costituita dal sindaco Festa.



L'ulteriore notizia consegnata dalla giornata di ieri riguarda il nome del nuovo esperto opzionato dal capo dell'amministrazione di Piazza del Popolo nel suo dream team. «Si tratta riferisce lo stesso primo cittadino - di Raul Caruso». Il docente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è originario di Avellino e insegna Politica economica ed Economia internazionale. Per Festa, non ci sono dubbi: «E' il taglio umanizzato dell'economia che ci interessa come amministrazione e che vogliamo valorizzare. Stiamo parlando di una persona che può fornirci una visione ed un'esperienza calate in una realtà come Milano, ma che conosce bene Avellino e la sua condizione». Caruso è il sesto nome di un team di esperti che già comprende il consigliere per il Mezzogiorno del premier Conte, Gerardo Capozza, il rettore dell'università di Perugia, Maurizio Oliviero, l'ex commissario delle «Universiadi», Luigi Basile, il presidente dell'Ordine dei medici di Avellino, Franco Sellitto e il rettore dell'Università «Vanvitelli» di Napoli, Giuseppe Paolisso. «La prossima settimana annuncia Festa terremo il primo incontro via skype». Ma la cabina di regia non è ancora definitivamente costituita. Tra domani e lunedì, il sindaco attende almeno un'altra adesione per chiudere il cerchio.