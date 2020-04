Guarito, ma poi nuovamente contagiato. Un caso rarissimo, se ne registrano davvero pochi in Italia e all'estero. Per un infermiere di 46 anni in servizio al 118 l'incubo Coronavirus si è ripresentato. Dichiarato clinicamente guarito a seguito dei due tamponi di verifica risultati negativi, l'addetto stava per ritornare in servizio al Moscati e ricominciare il lavoro in trincea. Come previsto dai protocolli, prima della ripresa dell'attività, è stato sottoposto all'accertamento diagnostico da parte dell'azienda. Quindi altro tampone, analizzato dai laboratori del Cotugno di Napoli. A questo punto la sorpresa: il virus è tornato. Una doccia fredda per l'operatore che immediatamente si è ricollocato in isolamento. Così come aveva fatto già per quaranta giorni, ritirandosi con altri due colleghi in un'abitazione lontano dalle famiglie. E ciò per evitare ai congiunti il rischio contagio. Le sue condizioni di salute sono buone. Anche il precedente decorso non gli aveva riservato particolari problemi. Alla vigilia di Pasqua aveva riabbracciato i cari. Ma ora il percorso inizia daccapo con la quarantena e la speranza che il Coronavirus scompaia al più presto, senza provocare ulteriori difficoltà. Di sicuro il caso va approfondito. Da capire come l'operatore sanitario possa essere stato infettato, come si sia ripositivizzato.



La notizia (anticipata ieri sera da Irpinia Tv) ha comunque generato apprensione e merita approfondimenti. A inizio mese una situazione analoga si è verificata in provincia di Verona. Per una donna di origini cinesi, dimessa dall'ospedale a seguito dei due tamponi di verifica negativi, il Coronavirus si è ripresentato a distanza di una decina di giorni. Ed è stato necessario un secondo ricovero a causa della febbre e dei problemi respiratori. L'operatore irpino del 118, fortunatamente, non ha sintomi. Deve, però, riprendere un cammino difficile che ha già affrontato con coraggio, determinazione e senso di responsabilità, scegliendo di stare lontano dai familiari per evitare di contagiarli. Ieri, intanto, su 214 tamponi processati dai laboratori della città ospedaliera e dal centro di ricerca Biogem di Ariano Irpino, due sono risultati positivi (432 il totale provinciale). Riguardano una persona residente nel capoluogo e un'altra del Tricolle, per la quale l'Asl specifica che si tratta di un caso secondario, cioè di un contatto stretto di un cittadino già infetto. Aumentano ancora gli irpini che hanno sconfitto il Covid-19. Altri sette si sono messi alle spalle il calvario. Il conto fa 101 ed è destinato a crescere già nelle prossime ore, in considerazione del fatto che si attende l'esito per l'ultimo test di verifica. Il quadro complessivo dell'Irpinia restituisce 432 contagi totali, con cinquantuno decessi e centouno guariti. Ad Ariano Irpino sono 154 i positivi, con ventidue vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Avellino è a trentuno contagi (un decesso). Solofra a ventisei. Diciannove (due decessi) a Mercogliano. Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Mirabella Eclano (un decesso). Undici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Nove per Gesualdo (due decessi). Sette a Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi) e a Cervinara. Cinque per Villanova del Battista (tre decessi), per Lacedonia, Chiusano San Domenico, Vallesaccarda e Bagnoli Irpino (ma uno vive a Napoli). Sono quattro a Bonito (due i decessi), Monteforte Irpino, Avella e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito), Montecalvo Irpino e Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino). Tre per Montoro, Rotondi e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due per Vallata, Teora, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Fontanarosa (un decesso), Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi e Pratola Serra. Uno per Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), San Sossio Baronia, Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Zungoli, Santo Stefano del Sole, Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino) e Paternopoli.