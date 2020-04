Signor prefetto sarà un fine settimana tranquillo? Confida che si resterà in casa?

«Sul piano per la Pasquetta e il distanziamento sociale abbiamo svolto una riunione di comitato ieri mattina proprio per orientare i servizi sulle mete che sono storicamente i santuari, le zone boschive e quindi i caselli autostradali. Facciamo servizi mirati e rinforziamo le presenze di uomini. Io credo che però che gli irpini hanno dimostrato fino ad ora un grande senso di responsabilità. Pensi che di fronte ad un alto numero di controlli. Ieri su 3000 persone controllate le contestazioni hanno riguardato una sessantina di persone. Mi auguro che le persone continuino a mantenere questo comportamento in questi giorni, a rispettare le distanze e a rimanere in casa. Sono le uniche modalità per uscirne».

Ci sono state polemiche in questi giorni, dal consiglio comunale di Avellino le opposizioni contestano test rapidi e attività a campo Genova. Le hanno scritto una lettera, che risponderà?

«C'è una lettera che ho avuto. Ma che questo tema che va gestito sotto il profilo sanitario. Abbiamo ritenuto che sia la Regione con le sue linee guida e l'Asl che ha invitato i sindaci a seguire quelle linee a dover dire l'ultima parola. Per il resto chiedo collaborazione, collaborazione, collaborazione».

I sindaci prendono iniziative in autonomia, non solo quello di Avellino ma anche altri. A Grottaminarda si sperimenta un'app per tracciare i sospetti contagiati. Che ne pensa?

«Io ai sindaci ho fatto avere sollecitazioni sopratutto sulle ordinanze che incidono sulla vita ordinaria dei cittadini. Se intervengono con limitazioni penalizzanti, laddove non siano indicate nel quadro delle disposizioni regionali, io richiedo un discorso unitario. Tra l'altro se sono particolarmente penalizzanti, c'è da verificare in nuce l'efficacia giuridica di certi atti. D'altra parte i sindaci sono autorità sanitaria locale e hanno su certe materie un'ineludibile autonomia. Le app? Se violano la privacy allora non sono ammissibili. Diciamo che la condivisione tra la maggioranza e l'opposizione di questi tempi, l'ho anche detto sul capoluogo e per altri centri, deve essere essenziale arma per vincere questa battaglia».

Teme aumenti dei prezzi, avete delle segnalazioni?

«La guardia di finanza ci sta lavorando. Abbiamo anche rinnovato controlli, alla luce di qualche segnalazione in taluni casi ci sono stati rincari, anche se non esorbitanti, e verificando scontrini e fatture si è compreso che era l'intera filiera a determinare il rincaro al consumatore finale: non era colpa del singolo esercizio commerciale. Abbiamo su questo un impegno di tutte le forze dell'ordine e delle polizie municipali. Già su disinfettanti e mascherine era stato fatto questo lavoro. Stiamo anche lavorando sul cyberbullismo che è un fenomeno che è alimentato dallo stare a casa, c'è l'impegno della polizia postale».

Il rapporto con le banche per le imprese è tempestoso: bastano tre rate non pagate e saltano i prestiti...

«Sulla nuova normativa sto facendo approfondimento, se ci sono degli spazi di manovra le banche devono praticarli. Avevo condiviso questo orientamento con le organizzazioni datoriali e le parti sociali. Faccio un invito perchè si faccia ogni sforzo nel sostenere commercianti e attività produttive. Ci sono molti strumenti che il governo ha messo a disposizione. I contributi arrivano velocemente anche quello dei 3000 euro. Il sistema bancario sarà sollecitato ancora».

Il racket e l'usura tornano ad alzare la testa in un a situazione di crisi?

«Non abbiamo segnali specifici. Certo è uno di quei temi che con una crisi di liquidità può indurre e favorire fenomeni estorsivi e usurari. Non abbiamo segnali di un aumento dei casi. Ma siamo assolutamente all'erta».

Le due zone rosse di Ariano e Lauro: sorveglianza rafforzata, arriverà l'esercito?

«Non c'è l'esercito, ma un rinforzo sia di carabinieri che della polizia di Stato, dei berretti verdi ella Gdf. C'è quasi la cinturazione dei territori con varchi presidiati nelle 24 ore. Le strade sono interdette con i dissuasori»

Si allunga qualche giorno a Lauro la zona rossa?

«Stiamo ricostruendo la filiera dei contatti del salumiere contagiato. Da ciò si determinerà ogni decisione successiva».

