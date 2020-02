Psicosi Coronavirus, due docenti irpini che lavorano a Codogno in provincia di Lodi sono tornati a Lauro comune di origine. Il sindaco Antonio Bossone appena ha saputo del loro rientro ha fatto scattare il provvedimento per la messa sotto osservazione dei due, delle loro famiglie e dell'intero condominio. In totale 13 persone. Dovranno stare in isolamento nelle loro abitazioni per 14 giorni.



Informate la prefettura e l'Asl. In paese c'è apprensione. Un medesimo provvedimento è stato adottato ieri adopo che un 26enne è tornato in Irpinia sempre da Codogno, centro focolaio del Coronavirus.