Giallo dei tamponi al Moscati. Martedì l'amara sorpresa di otto positivi spuntati contemporaneamente, relativi ad altrettanti operatori sanitari dell'ospedale di Avellino. Si trattava di due medici e sei infermieri. Tutti residenti nel capoluogo e nell'hinterland, eccezion fatta per un dottore di Caserta in servizio ad Avellino. Ieri, però, il direttore generale del Moscati, Pizzuti, ha fatto ripetere i controlli perché c'era il sospetto che qualcosa non fosse andato per il verso giusto nel laboratorio avellinese e, inoltre, ha inviato i tamponi anche al Cotugno. I dubbi di Pizzuti sono stati confermati perché al Moscati i positivi di martedì sono risultati tutti negativi. Si attende però la conferma del Cotugno. «Non chiamatelo focolaio», aveva insistito il manager Renato Pizzuti. Ma resta il fatto che i casi sarebbero esplosi in diverse unità operative della città ospedaliera, che è azienda di riferimento regionale. Alcuni reparti non rientrano nell'area Covid, per stessa ammissione della direzione strategica.

I dipendenti sono in servizio tra le corsie delle unità di Malattie Infettive, Oculistica, Medicina d'Urgenza, Ortopedia, Cardiochirurgia e Geriatria. Quando il report dei laboratori interni del Moscati ha evidenziato la positività, tra colleghi e pazienti è cresciuta la preoccupazione, ma ieri però c'è stato il sollievo, in attesa delle conferme dal Cotugno. La comunità irpina conta cinquanta vittime, 430 contagi e due realtà Ariano Irpino e Lauro che da poco non sono più zona rossa. Immediata è esplosa la polemica, come avvenne qualche settimana fa quando, per una notte, furono mandate indietro le ambulanze che arrivavano al Pronto Soccorso sempre dello stesso ospedale. La Lega attacca frontalmente il governatore Vincenzo De Luca. Lo fa con i senatori Ugo Grassi e Pasquale Pepe: «Lo sa che nel nosocomio avellinese i dispositivi di protezione sono arrivati con clamoroso ritardo senza alcuna indicazione sull'utilizzo in sicurezza degli stessi? È a conoscenza che, solo nelle ultime settimane, si è disposto un percorso dedicato per l'accesso dei pazienti Covid presso il nosocomio e che, solo nell'ultima settimana, si è autorizzata l'effettuazione del tampone per tutti gli ingressi in ospedale?». Ci sono le contromosse del Moscati che vuole vederci chiaro.

La direzione aziendale ha avviato un'indagine interna «per individuare eventuali contatti, nell'attesa delle risultanze della contestuale indagine epidemiologica disposta dall'Asl». Tra stop and go, lo scorso 17 aprile nel complesso della città ospedaliera avellinese è entrato in funzione il Covid Hospital, una palazzina dedicata per curare i pazienti alle prese con il Coronavirus. Qui è ricoverato Carmine Sanseverino, dirigente medico del Moscati, che con un diario su Facebook ha prima raccontato le difficoltà nella gestione dei degenti affetti da Covid-19, poi ha cambiato prospettiva e da paziente ha proseguito a spiegare il dramma della malattia. Una narrazione che s'è bruscamente interrotta perché le sue condizioni si sono aggravate. Non è il solo operatore dell'ospedale a combattere contro il Coronavirus. Anche altri otto dipendenti e dodici della centrale operativa del 118 sono risultati positivi. La sfida al virus, in Irpinia, è aperta.

