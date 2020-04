LEGGI ANCHE

Risale la curva dei contagi. E si riaccende il focolaio didel centro per anzianiSono nove i nuovi positivi in Irpinia, riscontrati dai tamponi analizzati dai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico di Portici. Il conto complessivo della provincia è di 412. I casi riscontrati ieri riguardano residenti della città del Tricolle con quattro test che hanno confermato il Coronavirus.Quest'ultimo comune entra nella mappa dei centri con almeno una positività al Covid-19. Poi ecco il dettaglio, fornito dall'Asl dopo le 23: sei dei tamponi risultati positivi si riferiscono ad anziani degenti del centro Minerva di Ariano Irpino, già sottoposti in precedenza a un primo tampone che era risultato negativo. Sono 3 di Ariano Irpino, i 2 di Bonito e 1 di Paternopoli. Di questi, quattro sono stati trasferiti nella giornata al Moscati di Avellino, 1 è stato trasferito al, 1 risulta già ricoverato sempre ad Ariano.Cresce anche il numero di guariti - ora sono trentatré - ma bisogna registrare il primo decesso di una persona residente nel capoluogo. Il quadro clinico di un ottantenne avellinese ricoverato al Moscati dal primo aprile è peggiorato negli ultimi giorni. Ieri il suo cuore ha cessato di battere, nonostante tutti gli sforzi dei medici di contrada Amoretta. Le vittime in Irpinia di questa emergenza sono quarantotto. Per la città va sommato un ulteriore contagiato per un bilancio locale di ventotto.C'è un altro caso a Mercogliano. «Riguarda un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare di una persona già risultata positiva dice il sindaco Vittorio D'Alessio Dunque, si tratta un residente già attenzionato dal Coc (Centro operativo comunale di protezione civile, ndr)».Torna quindi l'incubo contagi ad Ariano Irpino. Per quattro giorni nessun tampone processato dai laboratori dell'Istituto Zooprofilattico di Portici e da quelli del Moscati di Avellino aveva evidenziato positivi. Una tendenza che aveva irrobustito le speranze della comunità del Tricolle. Ieri, invece, ne sono venuti fuori altri quattro, determinando nuove preoccupazioni per i residenti che speravano di aver messo alle spalle i momenti più bui di questa emergenza sanitaria. Il bollettino provinciale, dunque, si modifica per le varie voci. I casi complessivi sono ora 412, con quarantotto decessi e trentatré guariti. Tornano a crescere le cifre riguardanti Ariano Irpino: sono 148 i positivi, con venti vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Sale anche Avellino che arriva a ventotto contagi (un decesso). Solofra ne ha ventidue. Un altro positivo porta a diciannove (due decessi) la cifra per Mercogliano. Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Mirabella Eclano (un decesso). Undici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Nove per Gesualdo (due decessi). Sette a Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi). Cinque per Cervinara, Villanova del Battista (due decessi), per Lacedonia, Chiusano San Domenico e Vallesaccarda. Balza a quota quattro Bonito (due i decessi). Quattro per Avella, Bagnoli Irpino (uno però vive a Napoli) e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Monteforte Irpino. Tre per Rotondi, Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito), Montecalvo Irpino, Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino; i contatti diretti serinesi sono risultati negativi ai tamponi) e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due contagiati per Teora, Montoro, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Fontanarosa (un decesso), Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi e Pratola Serra. Uno per San Sossio Baronia, Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Zungoli, Santo Stefano del Sole, Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino), Vallata e Paternopoli, con quest'ultimo centro che dunque fa la sua comparsa nella mappa provinciale dei Comuni costretti a contare almeno un caso di contagio al Coronavirus sul proprio territorio.