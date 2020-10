Il Comune di Avellino chiude causa Covid. Un dipendente di Palazzo di Città è risultato, infatti, positivo al tampone molecolare. Di qui l'immediata decisione del sindaco, Gianluca Festa, di disporre la sanificazione dell'ente, che avverrà nella giornata odierna, e la somministrazione di un tampone a circa una trentina di dipendenti. Sono quelli che potrebbero aver avuto contatti con il funzionario contagiato. Lo stesso primo cittadino, nella giornata di ieri, si è sottoposto immediatamente al tampone, risultando, però, negativo al Coronavirus.

La notizia ha subito avuto eco in città. Il dipendente positivo risulta asintomatico. Sabato pomeriggio, dopo aver effettuato, nell'ordine, un sierologico risultato negativo e un tampone presso un laboratorio privato, stavolta negativo, si era sottoposto al nuovo tampone, attraverso il sistema del drive in dell'Asl, allestito presso l'ex ospedale «San Giacomo» di Monteforte. Il contagio è stato così confermato definitivamente e comunicato al primo cittadino, Festa, dall'Azienda sanitaria. Non a caso, il dipendente era assente dal servizio da diversi giorni. Circostanza di non poco conto, questa, confermata dal sindaco: «Precisamente dal primo ottobre».

Conosciuto in città anche per l'impegno nel campo della musica, il funzionario ha dunque attivato autonomamente tutte le procedure del caso. Non si sarebbero determinate, insomma, le condizioni per la creazione di un focolaio in Comune. Anche se Asl e amministrazione stanno ristabilendo la rete dei contatti del funzionario per comprendere più dettagliatamente quali ulteriori persone sottoporre al test. Chiaramente, la notizia ha destato allarme anche tra i dipendenti. Di qui le immediate contromisure. Il Comune di Avellino, Anagrafe compresa, resterà chiuso al pubblico per l'intera giornata odierna. Domani, salvo ulteriori colpi di scena, Palazzo di Città riaprirà regolarmente i battenti. La conferma ufficiale, nell'ordinanza che il sindaco Festa ha diramato nel pomeriggio: «Tenuto conto che è stata riscontrata la positività di un dipendente del Comune di Avellino scrive è necessario effettuare la sanificazione degli ambienti comunali per salvaguardare la salute pubblica, nonché la sicurezza dei luoghi di lavoro». Il sindaco chiude allora «tutti gli uffici comunali per la giornata del 12, ad eccezione del servizio essenziale di Polizia municipale». Tra l'altro, il comando dei Caschi bianchi ha sede in tutt'altro edificio, nel convento di «San Generoso», a via Tedesco.

A fronte del clamore destato dalla vicenda, il primo cittadino si mostra abbastanza tranquillo: «Abbiamo fatto partire tutte le procedure per sanificare l'ente, ma anche per verificare, con i tamponi, tutti i contatti del dipendente. C'è grande collaborazione con l'Asl e, dalla ricostruzione già effettuata mi sembra di poter dire che non c'è alcun presupposto pensare che si possa essere determinato in qualche modo un focolaio. Domani il Comune riaprirà regolarmente». Anche il numero di tamponi disposti, come detto una trentina, sarebbe superiore alle effettive necessità emerse dai contatti. Ma comunque congruo a garantire un ampio screening. Il Covid arriva a Palazzo di Città in una fase in cui l'intera provincia vive un escalation di contagi. E al netto dell'ottimismo del sindaco, i fatti dimostrano che è vietato abbassare la guardia. Dopo una fase di vera e propria iperattività amministrativa durante il lockdown, Festa ha da poco rilanciato la richiesta a Palazzo Santa Lucia di adeguare il vecchio ospedale «Maffucci», per trasformarlo in una residenza da destinare agli asintomatici o alle persone in quarantena. Ma la Regione non ha mai risposto. La missiva partita ufficialmente a febbraio è rimasta lettera morta. A questo punto, il piano B del sindaco potrebbe coinvolgere presto alberghi e strutture ricettive. Intanto, sul nodo saliente dei controlli, tallone d'Achille di tutti i piccoli comuni per l'esiguità del numero dei vigili urbani, Festa ammette le difficoltà di Avellino: «I nostri vigili stanno facendo già il massimo, e non siamo in grado di immaginare altri turni. Per chiedere di più bisognerebbe moltiplicarli».

