Si allarga il risiko delle ordinanze per la chiusura di scuole, uffici, attività in Irpinia.

L'emergenza Covid-19 ha determinato decisioni consequenziali da parte dei sindaci che si trovano a fare i conti con l'aumento di contagi sul proprio territorio comunale. Diversi gli istituti di ogni ordine e grado che hanno dovuto serrare i battenti.

Il primo cittadino di Montella, Rizieri Buonopane, ha scelto la via del rigore. Fino al 14 ottobre non suonerà la campanella in tutte le scuole del paese «salvo ulteriori modifiche in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata», si legge nel provvedimento di Buonopane che ha disposto un mini-lockdown in considerazione dei casi registrati. Sospese le attività sportive, ludiche e sociali svolte sul territorio. Stop al mercato settimanale, alle scuole di calcio, alle scuole di danza. Ancora: è fatto divieto di praticare jogging all'aperto e ogni attività didattica in presenza. Off limits anche i parchi pubblici e la biblioteca. Per recarsi nel Palazzo Municipale bisognerà fissare un appuntamento. Restrizioni per chi arriverà dall'estero che dovrà rispettare un periodo di isolamento domiciliare di quattordici giorni oltre a segnalarsi al Comune e all'Asl.

Nella vicina Cassano Irpino, il sindaco Salvatore Vecchia ha chiuso le scuole e gli uffici municipali (serve prenotarsi per recarsi presso i locali) fino a fine settimana, in attesa che si chiarisca il quadro dei contagi in paese a seguito dello screening da parte dell'Azienda sanitaria.

Anche a Conza della Campania le attività didattiche riprenderanno il prossimo lunedì, secondo quanto stabilito dalla fascia tricolore Luigi Ciccone.

Medesima scelta per Nusco. Il primo cittadino Ciriaco De Mita ha limitato lo stop a due plessi: il liceo classico sezione staccata dell'istituto Rinaldo D'Aquino di Montella e la scuola media dell'Istituto Comprensivo Kennedy.

A Mirabella Eclano, invece, niente lezioni in presenza per la scuola primaria e secondaria di primo grado Guarini, plessi elementari e medie del centro, fino al 5 ottobre compreso. Questa scelta da parte del sindaco Giancarlo Ruggiero, è stata adottata a seguito della notizia della positività di una insegnante del plesso. Di pari passo, così come hanno stabilito gli altri colleghi amministratori, è stato predisposto l'intervento di sanificazione e igienizzazione delle aule, dei corridoi, dei servizi. E oggi, alle 14, «presso il piazzale delle scuole elementari si effettueranno i tamponi agli alunni delle classi terze della scuola Guarini. I tamponi prenotati scrive Ruggiero sono 57 e riguarderanno oltre agli alunni, i docenti e i collaboratori scolastici. Sarà presente in loco l'Unità Mobile dell'Asl di Avellino con modalità Drive In, cioè ogni genitore con il proprio figlio in auto, senza scendere dal veicolo, transiterà accanto al camper e i medici effettueranno il test all'interno dell'auto».



Torneranno tra i banchi il prossimo lunedì agli allievi della scuola secondaria di primo grado Guarini di via Starza, la primaria di via Casapapa, la scuola dell'infanzia di via Casapapa-Caposolofra, la primaria e il plesso dell'infanzia via Fratta. Ancora: si riprende lunedì anche alla scuola primaria di via Cacciata; alla frazione Sant'Agata la scuola dell'infanzia in via Cigliano e la primaria alla via Melito Iangano, mentre alla frazione Sant'Andrea Apostolo sono interessate la scuola primaria e dell'infanzia di via Vicolo Palazzo. L'ordinanza del sindaco Michele Vignola, a differenza delle disposizioni delle altre fasce tricolori, è stata adottata per rispondere alla richiesta dirigenziale finalizzata a organizzare meglio gli spazi in base ai protocolli anti-covid da rispettare per scongiurare il contagio. La città della concia non ha avuto finora un numero importanti di casi. Per gli altri istituti di Solofra le lezioni sono riprese ieri regolarmente.

Prima campanella oggi a Mugnano del Cardinale, dove inizieranno le attività didattiche per la sezione staccata del liceo scientifico Nobile Amundesen in via Montessori.

In Valle Caudina resta l'apprensione soprattutto a Cervinara, dove si registrano 41 positivi al Coronavirus. È stato bloccato il mercato settimanale, stop anche alle scuole da parte del sindaco Caterina Lengua, pure lei positiva al Covid-19. Tra i banchi si torna lunedì mattina in tutti plessi, salvo proroghe. Oggi, infatti, saranno sottoposti a tampone naso-faringeo da parte dell'Asl i docenti e il personale Ata del plesso capoluogo a seguito del caso sospetto di un'insegnante. A Lauro, infine, il sindaco Bossone ha chiuso fino a domani la scuola media dell'istituto comprensivo «Croce».

