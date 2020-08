Altri quattro contagiati tra Avellino e provincia, tre solo in città. Il nuovo Coronavirus, seppur meno virulento di qualche mese fa, torna a fare paura. E riprende pure il conteggio dei ricoveri all'Azienda ospedaliera Moscati, Covid-Free solo per 4 giorni.

Ma procediamo con ordine. Nella serata di ieri, quando però il passaparola aveva già creato una certa psicosi in città, il bollettino giornaliero dell'Asl conferma che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi effettuati su 3 residenti di Avellino, di cui un uomo di 60 anni ricoverato presso il reparto di Malattie infettive del Moscati e due donne: la prima di 31 anni, contatto di un caso già risultato positivo, e l'altra di 38 anni rientrata di recente da un viaggio fuori regione. L'altro caso riguarda sempre una donna, di 32 anni, ma residente nel comune di Santo Stefano del Sole, anche lei rientrata da un viaggio fuori regione. Il bollettino segna anche la cardiologa di Monteforte risultata positiva due giorni fa, notizia già resa pubblica venerdì sera.

L'Asl, come da prassi, ha immediatamente avviato l'indagine epidemiologica sui contatti dei casi. Il 60enne di Avellino ricoverato alla città ospedaliera è un dipendente della Provincia, che martedì scorso aveva partecipato a una festa a bordo piscina al Country Sport di Picarelli. L'uomo è arrivato ieri mattina attorno alle 6 in pronto soccorso con febbre e tosse: gli è stata diagnosticata una polmonite interstiziale. Sottoposto al test rapido è risultato positivo. Trasferito nel reparto di Malattie infettive, gli è stato poi somministrato il tampone naso-faringeo che ha confermato l'esito. Sia il paziente sia i suoi figli (la cui febbre è però regredita spontaneamente) hanno cominciato ad avere i sintomi il giorno dopo la festa: è possibile quindi, che l'impiegato abbia contratto il virus in quell'occasione. Adesso spetterà al Servizio di epidemiologia e prevenzione (Sep) dell'Asl ricostruire i passaggi, sottoponendo al tampone tutti i partecipanti all'evento. Intanto, il Country ha già provveduto alla sanificazione degli ambienti e i dipendenti in servizio per quella festa (solo due) hanno effettuato il test sierologico con esito negativo: l'attività della struttura non ha subito, né subirà, dunque, alcuno stop.



Resteranno, invece, chiusi per l'intera giornata di domani sia la sede della Provincia che gli uffici periferici per consentire tutte le operazioni necessarie alla sanificazione dei locali (il personale lavorerà in smart working). Desta preoccupazione pure il caso della donna di 31 anni: si tratta di un'addetta al servizio trasporto infermi (Stir) del Moscati che avrebbe contratto il virus perché entrata in contatto con la cardiologa dello stesso ospedale, residente a Monteforte Irpino, risultata positiva nella giornata di venerdì. L'Azienda Moscati ha quindi disposto l'esecuzione dei tamponi rapidi per tutti gli operatori dello Stir, che sono dipendenti di una ditta appaltatrice esterna.

«Tutti i positivi saranno posti in quarantena», assicura il sindaco di Avellino Gianluca Festa. «Siamo in continuo contatto con l'Asl per mettere in atto tutte le misure previste: l'ente di via Degli Imbimbo procederà con le interviste ai contatti diretti e successivamente alla somministrazione del tampone. Il livello di allerta conclude il primo cittadino resta sempre alto, ma la popolazione può stare tranquilla in quanto stiamo gestendo anche questa seconda ondata nel migliore dei modi».

Con quelli di ieri, il bilancio dell'ondata estiva del Covid-19 sale a quota 61. Due i contagi, sempre di rientro, comunicati venerdì dall'Asl. Ad essere infettate, una persona residente a Baiano e una a Roccabascerana. A cui si è aggiunta, come detto, la cardiologa di Monteforte in servizio al «Moscati», che sarebbe stata per un breve periodo al Nord. Questi casi, come tre dei quattro di ieri, sono in buona salute e non avvertono sintomi. La settimana che s'è chiusa ha fatto registrare 6 positivi nel Mandamento: tutti giovani e di ritorno da viaggi all'estero o da altre regioni per le vacanze. Ma fa i conti con il virus anche la Valle Caudina. Appena giovedì la comunicazione dell'Asl relativa al contagio di una persona di San Martino (rientrata dall'estero), il giorno dopo è toccato a un abitante di Roccabascerana.

