Ambulanze in fila fuori al Pronto soccorso della città ospedaliera. Anche tre, quattro macchine con il motore spento: a bordo casi sospetti di Coronavirus costretti ad aspettare per ore prima di essere accettati al triage.

Altri 6 ricoveri registrati nel Covid Hospital: 37 in tutto, uno di loro in terapia intensiva. Adesso sono soltanto 12 i letti a disposizione. Dei 37 ricoverati, 30 sono irpini mentre 7 provengono dalla provincia di Napoli: di questi 6 sono stati trasferiti da altri ospedali, mentre uno era già al Moscati ma in un altro reparto, quello di Ortopedia (dove ha scoperto di essere positivo prima di entrare in sala operatoria). All'Azienda ospedaliera Moscati, quella di ieri è stata la giornata più difficile, sotto l'aspetto gestionale, dall'inizio di questa seconda ondata epidemica. I problemi di organizzazione, ormai atavici e mai affrontati come si deve, hanno mandato in tilt il reparto di Emergenza diretto da Antonino Maffei. Ancora una volta il primario, insieme ai suoi medici e infermieri, s'è trovato a far fronte a una situazione di estrema difficoltà che ha ricordato un po' a tutti i difficili giorni vissuti tra marzo e aprile scorsi.

LEGGI ANCHE Nuovo Dpcm: che cosa si può fare e cosa no

Ieri, alle 15, l'area-Covid del pronto soccorso era satura: i 6 posti a disposizione erano tutti occupati da casi sospetti. Quindi gli altri hanno aspettato a lungo nella ambulanze. Una decina in tutti quelli che poi sono stati accettati al triage (che è unico sia per sospetti covid sia per utenti con altre patologie). Dopo il tampone rapido, in cinque hanno raggiunto il Covid Hospital: si tratta di 5 uomini (il più giovane ha 57 anni mentre quello più anziano 82), residenti ad Avella, Castelvetere, Flumeri, Solofra e Venticano; e di una donna di 91 anni di Venticano (la più anziana attualmente ricoverata nel Covid Hospital).

Lo scarso coordinamento con la rete territoriale sta creando, dunque, non pochi problemi. A Contrada Amoretta continuano ad arrivare, anche con mezzi propri, persone con sintomi che chiedono di essere sottoposte al tampone. La psicosi, soprattutto nelle zone dove sono attivi focolai, cresce di giorno in giorno. Un sostegno importante, sotto questi aspetti, arriva dalle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), che l'Asl ha aumentato da 4 a 6. Le Unità mobili stanno girando la provincia a seconda delle esigenze rappresentante dai sindaci dei comuni più colpiti dai contagi. Negli ultimi giorni, gli operatori sanitari sono stati nella Valle del Calore, in Alta Irpinia, in Valle Caudina e nel Mandamento.

Tornando a quanto accaduto ieri, gli accessi in pronto soccorso sono continuati per l'intera giornata: alle 20 erano ancora 5 i casi sospetti in attesa dell'esito del test per verificare la positività o meno al nuovo Coronavirus. Oggi alcuni di loro potrebbero raggiungere un Covid Hospital, che a una settimana dalla riapertura, è in affanno. Con una media di 4-5 ingressi al giorno, la struttura dedicata ai contagiati rischia di essere piena già a fine settimana. Carente anche la presenza di personale. Per sopperire, la direzione medica di presidio, ha deciso di chiudere il reparto di Malattie infettive (che era vuoto quando è stata presa questa decisione) per trasferire medici e infermieri nel Covid Hospital. Quindi, i pazienti affetti da altre patologie a rischio contagio, ovvero destinati all'Unità operativa di Malattie infettive, sono assistiti presso l'Unità operativa di Pneumologia.

Altri problemi hanno poi a che fare con il trasporto extra-ospedaliero: gli spostamenti dal Moscati verso altri presidi o cliniche private continuano a essere affidati al 118 (già oberato di lavoro) anche quando non si tratta di emergenze. In questo modo, si sottrae tempo e personale alla gestione dei casi più gravi. Per superare questa condizione, l'Azienda ospedaliera potrebbe stipulare delle convenzioni con enti e associazioni (come la Misericordia o la Croce rossa) sollevando il 118 da quest'altra incombenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA