«Un angelo che vivrà in eterno»: è questo il messaggio con cui la cittadinanza di Avella ricorda sulle bacheche social Chiara Vittoria, la giovane 17enne strappata alla vita dal Covid. L'ultimo flebile filo di speranza si è spezzato quando erano da poco trascorse le tredici di ieri. In paese lo stato d'animo dei cittadini, già turbato da qualche mese per l'evoluzione della pandemia, è praticamente a pezzi. Le preghiere nel corso di questi lunghi ed interminabili giorni non sono bastate.

Chiara è la più giovane vittima dell'emergenza Covid in tutta l'Irpinia. La comunità è affranta da un dolore immenso. Il pensiero di tutti è per il papà Antonio, la mamma Giuseppina e la sorella Lucia: non avevano mai abbandonato la speranza di poterla riabbracciare.

«Abbiamo perso la possibilità di dare alla nostra concittadina Chiara la speranza di una vita migliore. Il Covid si è scagliato contro di lei e ha deciso di portarla via. È una sofferenza immensa quella che stiamo provando», afferma con voce commossa il sindaco di Avella Domenico Biancardi.

«La vita l'aveva messa di fronte a tante altre sfide. Chiara aveva un carattere forte ed eravamo sicuri che potesse superare anche quest'altro ostacolo. Purtroppo non è stato così. Il sorriso con cui ci accoglieva ci mancherà. Chiara resta per tutti noi un esempio di determinazione e caparbietà. Nonostante le mille sofferenze ho sempre apprezzato la sua voglia di vivere. Il mio pensiero in questo momento è per la sua famiglia. Il papà, la mamma e la sorella. È un dolore inimmaginabile che solo chi lo ha provato sa davvero di cosa si tratta in questo periodo storico davvero bruttissimo. Per il sottoscritto è uno dei momenti più difficili da quando ricopro la carica di sindaco».

Biancardi annuncia che l'amministrazione comunale ricorderà Chiara con qualche iniziativa. «Il suo esempio di vita abbiamo il dovere di conservarlo. Tutti insieme dobbiamo raccontare ciò che lei ha saputo insegnarci in questo tempo».

«Chiara sta volando in quel regno di Dio che le darà pace e gioia di cui aveva bisogno. La notizia del suo decesso ha rattristato tutti noi afferma il parroco del paese Don Giuseppe Parisi ma ora abbiamo il dovere di restare accanto alla sua splendida famiglia che vive un momento di dolore indescrivibile. Nel corso di questi anni i suoi cari sono riusciti a rendere più leggero il peso della sofferenza della giovane, non facendogli mai perdere il sorriso». Don Giuseppe conosceva molto bene Chiara e frequentemente andava a trovarla. «Sono rimasto sempre colpito dalla determinazione con cui affrontava le difficoltà. Nella sua vita ha vissuto tanti momenti difficili, tanti viaggi in ospedale, eppure era sempre gioiosa». Tra i momenti più significativi il parroco del paese ricorda «il giorno della prima comunione di Chiara: un evento bellissimo, festante, trascorso insieme alla sua famiglia. Accolse Gesù con entusiasmo e stupore».

Nei ricordi di Don Giuseppe affiora anche quello di Elena, altra giovanissima del paese affetta da diverse patologie e volata in cielo qualche anno fa. «Le due ragazze hanno saputo superare gli ostacoli della vita attorniate dall'amore delle rispettive famiglie. Elena e Chiara hanno rappresentato la presenza di luce e di pace. Insieme, dal paradiso, veglieranno su tutti i loro coetanei».

Oggi il feretro giungerà nella chiesa di San Giovanni. Alle ore 15 don Giuseppe, rispettando la volontà della famiglia, celebrerà le esequie con i soli parenti con rigide misure di sicurezza.

